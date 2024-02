Il CERN vuole un acceleratore ancora più grande, cerca 20 miliardi

Il CERN sta progettando un nuovo acceleratore di particelle, il Future Circular Collider (FCC), con un costo stimato di €20 miliardi; o almeno questa è la cifra indicata per ora, ma questi progetti tendono a diventare più costosi mano a mano che si procede nei lavori.

Questo futuro acceleratore, situato in Svizzera e Francia, avrà una circonferenza di oltre 90 chilometri e una capacità di collisione di protoni a 100 teraelettronvolt (TeV), rispetto ai 14 TeV raggiunti dal Large Hadron Collider (LHC) attuale. L'intenzione è di avviare i lavori entro i prossimi cinque anni per garantire che l’FCC sia operativo quando il LHC concluderà le sue sperimentazioni negli anni '40.

La direttrice generale del CERN, Fabiola Gianotti, ha sottolineato durante un briefing che l'FCC non solo contribuirà al miglioramento della comprensione delle leggi fondamentali della fisica e della natura, ma sarà anche un motore di innovazione. Naturalmente non mancano le voci critiche, come sempre in questi casi, come quelle che vorrebbero vedere quei fondi investiti in ambiti diversi, come la ricerca medica o quella sui cambiamenti climatici.

Gianotti sostiene che nuove scoperte in fisica saranno possibili solo con un acceleratore più grande e potente, come l'FCC, perché solo così sarà possibile far collidere le particelle a velocità ancora maggiori. Il che di per sé un fatto impressionante, considerando che nel “piccolo” HLC le particelle già arrivano al 99.9999991% della velocità della luce.

Superare tale limite porterebbe a una maggiore comprensione della materia oscura o delle proprietà del bosone di Higgs, e potrebbe portare alla scoperta di nuove particelle fondamentali che finora ci sono sfuggite. Scoperte che, a loro volta, aprirebbero la strada a innovazioni anche in campi diversi da quello della fisica fondamentale.

Sicuramente non sarà facile dirimere il dibattito: il CERN vuole 20 miliardi di euro per iniziare a sviluppare questo progetto, ma i fondi disponibili devono servire per portare avanti anche altri ambiti di ricerca. Decidere qual è il più importante o quello che merita più denaro non è affatto facile.