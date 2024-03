Trovato il fantasma che infesta l'acceleratore di particelle

Un nuovo progresso nel campo della fisica è stato raggiunto grazie a una ricerca condotta dal CERN in Svizzera e dall'Università Goethe di Francoforte in Germania. Questo studio, pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista Nature Physics, ha rivelato la scoperta di una particolare entità chiamata "fantasma risonante", che ha un impatto significativo sul comportamento delle particelle all'interno del Super Proton Synchotron (SPS).

Fonte: sito ufficiale CERN

Questo "fantasma risonante" è stato identificato come una forma tridimensionale che subisce variazioni nel tempo, rendendo pertanto necessaria la sua misurazione in quattro dimensioni. La scoperta di questa entità è stata descritta come fondamentale per comprendere il funzionamento dello SPS e ha sollevato nuove opportunità per la comunità scientifica.

Lo SPS, un anello di quasi quattro miglia di diametro, è stato costruito negli anni '70 e continua a svolgere un ruolo cruciale nelle attività di ricerca condotte presso il CERN. Recentemente è stato soggetto a un aggiornamento importante del "beam dump", che ha attirato l'attenzione dei ricercatori sul comportamento delle particelle all'interno dell'acceleratore.

Il fenomeno del "fantasma risonante" è stato spiegato in termini di risonanza, un concetto familiare in fisica che si verifica quando le onde interagiscono tra loro e creano regioni in cui l'energia è amplificata. Questo fenomeno è stato paragonato a situazioni quotidiane, come versare il caffè o saltare su un trampolino, per rendere più accessibile la comprensione del pubblico generale.

L'importanza di questa scoperta risiede nel suo potenziale impatto su una vasta gamma di ambiti scientifici. Ad esempio, comprendere la risonanza e la dinamica non lineare è essenziale per evitare la perdita di particelle all'interno degli acceleratori di particelle. Questo studio potrebbe anche avere implicazioni per la ricerca sulla fusione nucleare nei tokamak, dove le interferenze armoniche possono compromettere i risultati degli esperimenti.

Gli scienziati coinvolti nello studio hanno utilizzato una combinazione di osservazioni sperimentali e modellizzazione matematica per comprendere il fenomeno del "fantasma risonante". I risultati di questa ricerca potrebbero portare a nuovi metodi per mitigare gli effetti nocivi delle interferenze armoniche, contribuendo così a migliorare le prestazioni degli acceleratori di particelle e ad avanzare nella comprensione della fisica delle particelle.