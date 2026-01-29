Il Toxoplasma gondii, parassita che colonizza silenziosamente fino a un terzo della popolazione mondiale, nasconde una complessità biologica finora sottovalutata. Una ricerca dell'Università della California di Riverside, pubblicata su Nature Communications, ha rivelato che le strutture attraverso cui questo microrganismo si nasconde nell'ospite non sono semplici rifugi passivi, ma veri e propri centri di comando biologico con funzioni differenziate. La scoperta potrebbe spiegare perché nessuna terapia attuale riesce a eliminare definitivamente l'infezione e apre nuove prospettive per lo sviluppo di farmaci mirati.

La toxoplasmosi si trasmette principalmente attraverso il consumo di carne poco cotta contenente cisti parassitarie o il contatto con terreno e feci di gatto contaminate. Una volta penetrato nell'organismo, il Toxoplasma gondii dimostra una straordinaria capacità di evasione immunitaria formando strutture microscopiche, chiamate cisti, che si localizzano prevalentemente nel tessuto cerebrale e muscolare. Nella maggior parte degli individui infetti l'infezione rimane asintomatica per tutta la vita, ma nei soggetti immunocompromessi o durante la gravidanza può causare complicanze gravi, dalla toxoplasmosi cerebrale con danni neurologici alla perdita della vista, fino a malformazioni fetali nei bambini esposti durante lo sviluppo intrauterino.

Per decenni gli scienziati hanno ritenuto che ogni cisti contenesse un'unica popolazione uniforme di parassiti dormienti, i bradizoiti, che rimanevano inattivi finché non si riattivavano trasformandosi in tachyzoiti rapidamente replicanti. Emma Wilson, professoressa di scienze biomediche presso la School of Medicine dell'UC Riverside e autrice principale dello studio, ha dimostrato che questa concezione era errata. Utilizzando tecniche avanzate di analisi a singola cellula, il team di ricerca ha scoperto che ogni cisti ospita almeno cinque sottotipi distinti di bradizoiti, ciascuno con funzioni biologiche specifiche orientate alla sopravvivenza, alla diffusione o alla riattivazione dell'infezione.

Le cisti del Toxoplasma si sviluppano gradualmente sotto la pressione del sistema immunitario, raggiungendo dimensioni fino a 80 micrometri di diametro, notevoli per un patogeno intracellulare. Ogni struttura è circondata da una parete protettiva e contiene centinaia di bradizoiti, ciascuno lungo circa cinque micrometri. Queste formazioni si localizzano preferenzialmente nei neuroni, ma colonizzano frequentemente anche il tessuto muscolare scheletrico e cardiaco, un dettaglio cruciale per comprendere la trasmissione attraverso il consumo di carne contaminata.

La complessità appena scoperta ridefinisce completamente il ciclo vitale del parassita. Per decenni il ciclo del Toxoplasma è stato concettualizzato come una transizione lineare tra le forme tachyzoite e bradizoite, spiega Wilson. Applicando il sequenziamento dell'RNA a singola cellula su parassiti isolati direttamente dalle cisti in tessuti viventi, i ricercatori hanno identificato sottopopolazioni funzionalmente diverse, con specifici sottogruppi predisposti alla riattivazione e alla progressione della malattia. Questa eterogeneità interna alla cisti rappresenta un meccanismo di sopravvivenza sofisticato che garantisce al parassita adattabilità e persistenza.

Lo studio ha superato ostacoli metodologici che per anni hanno limitato la ricerca su questa fase dell'infezione. Le cisti si sviluppano lentamente, si annidano in profondità nei tessuti cerebrali e non si formano efficacemente nelle colture cellulari standard. La maggior parte degli studi precedenti si è quindi concentrata sui tachyzoiti coltivati in vitro, lasciando largamente inesplorata la biologia dei bradizoiti che abitano le cisti. Il team californiano ha utilizzato un modello murino che replica fedelmente l'infezione naturale: i topi, ospiti intermedi naturali del Toxoplasma, sviluppano migliaia di cisti cerebrali che possono essere isolate, digerite enzimaticamente e analizzate a livello di singola cellula, fornendo una visione diretta dell'infezione cronica nei tessuti viventi.

Le implicazioni terapeutiche della scoperta sono significative. I farmaci attualmente disponibili possono controllare i tachyzoiti responsabili della fase acuta dell'infezione, ma risultano completamente inefficaci contro le cisti, che persistono indefinitamente nell'organismo e resistono a qualsiasi trattamento. Identificando quali sottotipi di bradizoiti sono più propensi a riattivarsi, la ricerca fornisce bersagli molecolari precisi per lo sviluppo di nuove terapie capaci di eliminare definitivamente il parassita. Questo potrebbe spiegare perché i precedenti tentativi di sviluppo farmacologico hanno incontrato ostacoli apparentemente insormontabili.

La toxoplasmosi congenita rimane una preoccupazione seria quando l'infezione primaria avviene durante la gravidanza, potendo causare gravi complicanze fetali. Sebbene un'immunità preesistente protegga generalmente il feto, in alcuni Paesi manca uno screening di routine, evidenziando le difficoltà nella gestione di un'infezione diffusa ma spesso asintomatica. Nonostante la sua prevalenza globale, la toxoplasmosi ha ricevuto attenzione scientifica e finanziamenti molto inferiori rispetto ad altre malattie infettive di minore diffusione.

Se l'obiettivo è trattare efficacemente la toxoplasmosi, conclude Wilson, la cisti rappresenta il bersaglio prioritario su cui focalizzare la ricerca farmacologica. I prossimi passi includeranno l'identificazione dei meccanismi molecolari che regolano la differenziazione tra i sottotipi di bradizoiti e la ricerca di composti capaci di penetrare la parete cistica e colpire selettivamente le forme parassitarie predisposte alla riattivazione.