Il robot umanoide di Tesla sa piegare una maglietta (video)

Nel video condiviso da Elon Musk, il robot umanoide Optimus di Tesla dimostra abilità nel piegare una maglietta su un tavolo. Un gesto semplice per molti di noi (e inspiegabilmente difficile per alcuni), ma una delle sfide più grandi per un robot. Questa e altre faccende domestiche, infatti, richiede l’esecuzione di molte diverse micro attività, oltre che un controllo fine del movimento. Tutte cose in cui i robot non non sono bravissimi.

Una prima dimostrazione, dunque, impressionante ma non troppo se si considera che il robot sembra più una costosa marionetta più che un vero e proprio automa. Il robot infatti non non fa davvero tutto da solo video, risultato che secondo lo stesso Musk sarà raggiunto “in futuro”.

Il video mostra Optimus manipolare la maglietta seguendo un preciso script, senza autonomia. Musk ammette che ci sono sfide significative prima che il robot diventi un servitore domestico completamente funzionale. Le attuali dimostrazioni sembrano più enfatizzare le abilità meccaniche che la realizzazione pratica.

Musk ha parlato di un maggiore livello di autonomia tra 3-5 anni, ma sembra una previsione un po’ troppo ottimistica in confronto a ciò che abbiamo visto in questo e altri video di Tesla. Nel frattempo, c’è sempre il bellissimo piegamagliette su Amazon.