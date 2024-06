Il tuo nome può influenzare il corso della tua vita, lo dice la scienza

Il potere dei nomi non è solo un tema ricorrente nei libri di fantasia ma, a quanto pare, anche un fenomeno osservato nella realtà. La teoria del nominative determinism suggerisce, infatti, che il nome di una persona possa influenzarne, in qualche modo, la scelta professionale. Per indagare ulteriormente questo fenomeno, ricercatori dell'Università dello Utah hanno recentemente condotto uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology.

Sebbene il concetto possa sembrare parte della pseudoscienza, lo studio ha trovato una serie di aneddoti a sostegno, come il caso di Doug Bowser che lavora per Nintendo o Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 3.400 individui, scoprendo che le città di residenza e le professioni scelte spesso corrispondevano alla lettera iniziale del loro nome. Questa correlazione, secondo la ricerca, non è ritenuta puramente una coincidenza.

Pexels

L'indagine ha inoltre evidenziato come il nominative determinism fosse una tendenza prevalente anche in passato, seppur in diminuzione con l'aumento dell'accesso all'istruzione superiore. Pur non essendo una regola assoluta per tutti, questi dati suggeriscono una possibile inclinazione inconscia a favore di scelte legate al proprio nome, aprendo interessanti percorsi di riflessione sulla psicologia umana e le decisioni di vita.

L'alleanza tra psicologia e analisi dati potrebbe, quindi, gettare nuova luce su come elementi apparentemente insignificanti, come un nome, possano avere un impatto significativo sulla traiettoria di vita delle persone.