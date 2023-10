Immagini IA, il nuovo strumento IA può riconoscerle al 99%

OpenAI non ha ancora rinunciato a individuare in modo automatico i contenuti generati dalle IA, anzi crede di aver trovato uno strumento che può riconoscere le immagini create da DALL-E 3 con un’affidabilità del 99%. Uno strumento che, riporta Bloomberg, sarà mostrato al pubblico in un futuro non meglio precisato.

Potrebbe non sembrare granché ma è già un risultato notevole, considerato che fino ad oggi l’individuazione di contenuti generati si è rivelata un compito semplicemente impossibile. Allo stesso tempo, un osservatore umano ( uno preparato almeno) è ancora in grado di cogliere la differenza, sia con i testi sia con le immagini. Per ora.

In ogni caso la questione è molto seria: l’IA generativa crea contenuti che sono e saranno sempre più impossibili da distinguere rispetto a quelli prodotti da esseri umani. Il fatto è che l’obiettivo di questi sistemi è proprio quello di generare contenuti che sembrino il più possibile prodotti da esseri umani

Lo strumento di OpenAI, ammesso che funzioni, è limitato solo alle immagini generata da DALL-E. Quest’ultimo è un generatore text-to-picture sviluppato dalla stessa OpenAI, recentemente giunto alla sua terza versione. Non è difficile immaginare che siano riusciti a sviluppare un riconoscimento proprio perché conoscono gli algoritmi usati per la creazione, e allo stesso tempo è notevole il fatto che siano arrivati comunque “solo” al 99% di affidabilità. Similmente, si può supporre che tale livello di precisione potrà solo peggiorare, con gli aggiornamenti futuri.

Ci sono altri strumenti online che promettono di stabilire se un testo o un’immagine è stato generato da un algoritmo. Nessuno di essi è abbastanza affidabile da potersi considerare utilizzabile.