Intercettare i messaggi degli alieni ora è possibile, svolta per la scienza

Un nuovo metodo per rilevare segnali radio alieni è stato testato con successo sul sistema stellare TRAPPIST-1, situato a soli 41 anni luce dalla Terra. Lo studio, in fase di pubblicazione su The Astronomical Journal, descrive una tecnica innovativa per intercettare comunicazioni extraterrestri a banda stretta simili a quelle utilizzate per comunicare con le sonde spaziali terrestri.

Questa scoperta potrebbe rivoluzionare la ricerca di vita extraterrestre, permettendo di captare segnali non intenzionalmente diretti verso lo spazio profondo. Il sistema TRAPPIST-1, con le sue sette pianeti rocciosi simili alla Terra, tre dei quali nella zona abitabile, ha fornito il banco di prova ideale per questa nuova metodologia.

Nick Tusay, astronomo della Penn State University e autore principale dello studio, spiega:

"La maggior parte delle ricerche presuppone un segnale potente, come un faro destinato a raggiungere pianeti distanti, a causa dei limiti di sensibilità dei nostri ricevitori. Ma con apparecchiature migliori, come il prossimo Square Kilometer Array, potremmo presto essere in grado di rilevare segnali provenienti da una civiltà aliena che comunica con le proprie astronavi".

Una tecnica innovativa

Il team ha sfruttato le occultazioni pianeta-pianeta, eventi in cui un pianeta passa davanti a un altro dalla prospettiva terrestre. Questi rari momenti offrono l'opportunità di catturare il "traboccamento" radio di un segnale inviato dal mondo più lontano a quello più vicino.

Utilizzando l'Allan Telescope Array, una vasta serie di radiotelescopi, i ricercatori hanno scansionato TRAPPIST-1 per ben 28 ore, la più lunga ricerca su un singolo obiettivo mai effettuata in questo sistema stellare. Durante questo periodo, sono state previste circa sette possibili occultazioni pianeta-pianeta, producendo circa 2.200 potenziali segnali radio coincidenti con gli eventi astronomici.

Risultati e prospettive future

Sebbene non siano stati rilevati segnali di origine extraterrestre, il successo della tecnica apre nuove prospettive per la ricerca di comunicazioni quotidiane in altri sistemi stellari. Tusay afferma: "Il sistema TRAPPIST-1 è relativamente vicino alla Terra e abbiamo informazioni dettagliate sull'orbita dei suoi pianeti, rendendolo un eccellente laboratorio naturale per testare queste tecniche".

La metodologia e gli algoritmi sviluppati per questo progetto potranno essere applicati ad altri sistemi stellari, aumentando le possibilità di trovare comunicazioni regolari tra pianeti al di fuori del nostro sistema solare, se esistono.