La ceramica ultrabianca che fa risparmiare sull'aria condizionata

Un gruppo di ricercatori presso la City University di Hong Kong ha recentemente presentato una scoperta potenzialmente innovativa nel campo dell'efficienza energetica degli edifici. Si tratta di un nuovo materiale ceramico ultra-bianco ispirato al coleottero Cyphochilus., capace di raffreddare gli edifici riflettendo la luce solare e il calore ad altissime temperature.

Questo materiale, che supera in prestazioni le attuali vernici ultra-bianche, non solo riflette oltre il 95% della luce solare, ma lo fa con una durabilità che le soluzioni precedenti non garantivano. Gli scienziati spiegano che la nanostruttura della ceramica diffonde efficacemente l'intero spettro della luce solare, ottenendo una straordinaria riflettività solare del 99,6% e un'efficienza di emissione termica nell'infrarosso del 96,5%.

La chiave di questa innovazione risiede nell'uso dell'allumina come materiale principale, conferendo alla ceramica proprietà di resistenza alle intemperie. Questo materiale non solo resiste alla degradazione causata dall'esposizione alla luce UV, superando una debolezza di altre soluzioni di raffreddamento passivo, ma accelera anche il processo di evaporazione dell'acqua dalla superficie.

Secondo il Professor Edwin Tso Chi-yan, co-autore dello studio, "la bellezza della ceramica refrigerante sta nel fatto che soddisfa i requisiti per prestazioni elevate e applicazioni in contesti reali". Un esperimento condotto dal team ha dimostrato che l'applicazione di questa ceramica sui tetti delle abitazioni può ridurre l'elettricità necessaria per il raffreddamento degli ambienti di oltre il 20%.

Non sarebbe solo efficiente dal punto di vista energetico, quindi, ma anche pratico da implementare su larga scala poiché il materiale può essere prodotto in modo relativamente semplice utilizzando materiali comuni come l'allumina.

Fosse davvero sfruttato, potrebbe davvero aiutare un bel po' l'efficienza, riducendo non di poco i sistemi di raffreddamento che utilizziamo a casa.