La NASA ha scoperto un pianeta con un intero emisfero di lava

Nel sistema stellare HD 63433, il telescopio TESS ha identificato un esopianeta unico: "HD 63433 d". Con un diametro approssimativamente uguale a quello della Terra e un'orbita di soli 4,2 giorni attorno alla sua stella, questo mondo è bloccato in modo sincronizzato, esponendo costantemente lo stesso emisfero alla stella, in modo simile a come gira la Luna intorno alla Terra. Si trova a 73 anni luce dal nostro pianeta.

L'emisfero rivolto alla stella raggiunge temperature di 1.257 gradi Celsius, suggerendo l'assenza di un'atmosfera significativa e la presenza di lava in superficie, simile ad altri pianeti già scoperti. Uno scenario infernale, più che adeguato per un film di fantascienza, o magari un videogame.

Nonostante le similitudini, HD 63433 d è un pianeta giovane, formatosi 400 milioni di anni fa, rappresentando un "campo di prova critico" per le teorie sulla formazione e l'evoluzione planetaria. L'orbita del pianeta è monitorata tramite il rilevamento della radiazione elettromagnetica della stella madre, una tecnica cruciale nel progetto TESS Hunt for Young and Maturing Exoplanets.

Futuri studi potrebbero svelare ulteriori dettagli sul "lato oscuro" di HD 63433 d e sulla possibile presenza di un'atmosfera, anche se questa eventualità è considerata improbabile. La ricerca contribuisce al progresso della comprensione della formazione e dell'evoluzione degli esopianeti, rappresentando un passo avanti nei nostri sforzi di esplorare mondi giovani e in evoluzione.