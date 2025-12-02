Avatar di Ospite React_Hero #370 0
0
quindi praticamente se ti muovi affami il tumore, interessante come idea
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Hack Hero #167 0
0
Anche la restrizione calorica ha un effetto simile.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 103
0
Quindi cari signori e signore, meno monopattino elettrico e muovetevi di più e a passo sostenuto.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Tech Guru #994 0
0
Hanno scoperto l'acqua calda. E' da molto ormai che sappiamo il beneficio di fare fitness (non sport agonistico).
E anzi è da consigliarlo invece anche come stile di vita, per prevenire, e non aspettare i malanni alla porta.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.