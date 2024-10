Magnete cinese da 42 tesla batte record mondiale

Un gruppo di scienziati cinesi ha stabilito un nuovo record mondiale sviluppando un potente magnete resistivo da 42 tesla. Il risultato è stato ottenuto il 22 settembre presso l'High Magnetic Field Laboratory dell'Istituto di Scienze Fisiche di Hefei, affiliato all'Accademia Cinese delle Scienze, superando il precedente primato di 41,4 tesla detenuto dagli Stati Uniti dal 2017.

Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia dei campi magnetici, posizionando la Cina tra i leader mondiali in questo settore. Il nuovo magnete, alimentato da una fonte di energia di 32,3MW, dimostra le notevoli capacità ingegneristiche cinesi e offre nuovi strumenti per la ricerca scientifica e sui materiali.

Il direttore accademico del laboratorio, Guanli Kaung, ha sottolineato l'importanza di campi magnetici così intensi: "Sono essenziali per studiare le proprietà fondamentali dei materiali, portando spesso a scoperte in fisica e chimica con applicazioni nel mondo reale".

La Cina si unisce a un gruppo esclusivo di nazioni all'avanguardia nella ricerca sui campi magnetici elevati

Lo sviluppo di questo magnete da 42 tesla è il risultato di quasi quattro anni di ricerca e miglioramenti strutturali. La capacità di mantenere un campo magnetico stabile e intenso apre nuove possibilità in diversi ambiti scientifici che richiedono campi magnetici elevati per le loro ricerche.

I magneti ad alto campo sono strumenti cruciali per i ricercatori, consentendo di esplorare il comportamento dei materiali e le interazioni atomiche in condizioni estreme. Diverse scoperte premiate con il Nobel sono emerse da ricerche condotte in presenza di campi magnetici intensi, confermando l'importanza di questo settore per l'avanzamento scientifico.

Con questo risultato, la Cina si unisce a Francia, Giappone, Paesi Bassi e Stati Uniti nel gruppo di nazioni che ospitano laboratori dedicati alla ricerca sui campi magnetici elevati. Il nuovo record dimostra l'impegno della Cina nell'espandere le potenzialità della scienza magnetica, stabilendo un parametro di riferimento per i futuri sviluppi in questo campo.