Sotto la superficie dell'oceano, l'oscurità può calare con la stessa rapidità e drammaticità di un temporale che oscura il cielo. Ma le cause sono completamente diverse: sedimenti trasportati dalle correnti, fioriture algali massive e detriti organici sono in grado di trasformare acque costiere luminose in ambienti quasi privi di luce nel giro di pochi giorni. Questi episodi improvvisi e intensi, ora identificati per la prima volta con un sistema di classificazione standardizzato, rappresentano una minaccia emergente per gli ecosistemi marini che dipendono dalla fotosintesi. Un team internazionale di ricercatori ha sviluppato un quadro metodologico innovativo per monitorare e confrontare ciò che hanno chiamato "darkwave marine", pubblicando i risultati sulla rivista Communications Earth & Environment.

Il concetto di darkwave marina descrive periodi di buio sottomarino di breve durata ma elevata intensità, capaci di compromettere seriamente le foreste di kelp, i prati di fanerogame marine e gli organismi fotosintetici che costituiscono la base della produttività oceanica. Fino ad oggi, la comunità scientifica si è concentrata principalmente sul declino graduale e cronico della trasparenza dell'acqua come principale minaccia agli ecosistemi costieri. Questa ricerca rivela invece che gli eventi acuti di oscuramento possono risultare altrettanto devastanti, pur manifestandosi su scale temporali completamente diverse.

François Thoral, ricercatore postdottorato presso l'Università di Waikato e Earth Sciences New Zealand, che ha guidato lo studio, sottolinea come "la luce rappresenti un fattore fondamentale per la produttività marina, eppure fino ad ora non disponevamo di un metodo coerente per misurare le riduzioni estreme della luminosità sottomarina". La mancanza di parametri standardizzati ha infatti impedito finora qualsiasi confronto sistematico tra eventi osservati in regioni diverse del pianeta, limitando la comprensione globale del fenomeno.

La metodologia sviluppata dal team si basa sull'analisi di dataset pluridecennali raccolti in diverse regioni costiere. I ricercatori hanno esaminato 16 anni di misurazioni provenienti dal Santa Barbara Coastal Long Term Ecological Research Site in California, uno dei pochi programmi al mondo che effettua rilevamenti continuativi della luce sui fondali marini. Parallelamente, hanno integrato 10 anni di osservazioni da località costiere neozelandesi nel Golfo di Hauraki/Tīkapa Moana e nel Firth of Thames, insieme a 21 anni di stime della luce derivate da dati satellitari lungo l'East Cape della Nuova Zelanda.

Tra il 2002 e oggi, lungo l'East Cape sono stati identificati tra 25 e 80 eventi di darkwave, molti dei quali associati a tempeste potenti e sistemi meteorologici su larga scala come il ciclone Gabrielle

L'analisi ha rivelato una notevole variabilità nella durata delle darkwave marine: alcuni eventi persistono appena pochi giorni, mentre altri si protraggono per oltre due mesi consecutivi. In numerosi casi, la quantità di luce che raggiunge il fondale marino viene quasi completamente azzerata, creando condizioni di oscurità pressochè totale. Le tempeste violente e i fenomeni meteorologici estremi emergono come fattori scatenanti primari, capaci di mobilitare enormi quantità di sedimenti e materiale organico che rimangono sospesi nella colonna d'acqua.

Bob Miller, biologo marino presso il Marine Science Institute dell'Università della California a Santa Barbara e coautore dello studio, chiarisce che da tempo sappiamo che i livelli di luce sono critici per gli organismi fotosintetici come alghe, fanerogame marine e coralli, e che i fattori che riducono la luce sui fondali possono danneggiarli. Tuttavia, lo studio fornisce ora uno strumento operativo per confrontare questi eventi su scala globale, permettendo di quantificare intensità, durata e frequenza in modo standardizzato.

Le implicazioni ecologiche delle darkwave marine si estendono ben oltre gli organismi fotosintetici. Anche brevi periodi di ridotta illuminazione possono compromettere la fotosintesi nelle foreste di kelp, nelle praterie sottomarine e nei reef corallini, con cascate di effetti attraverso l'intera rete trofica. Thoral evidenzia che questi eventi possono influenzare anche il comportamento di pesci, squali e mammiferi marini, e quando l'oscurità persiste, le conseguenze ecologiche diventano significative e potenzialmente irreversibili per alcune specie.

Il nuovo sistema di classificazione delle darkwave si inserisce nel panorama degli strumenti già disponibili per monitorare i fattori di stress oceanico, affiancandosi ai framework esistenti per le ondate di calore marine, l'acidificazione degli oceani e la deoxygenazione. Questa integrazione offre a comunità costiere, gruppi di conservazione e gestori delle risorse una visione più completa e tempestiva delle condizioni di stress acuto cui sono sottoposti gli ecosistemi marini. La possibilità di identificare precocemente questi eventi rappresenta un passo cruciale per sviluppare strategie di gestione adattativa.

Il gruppo di ricerca della UCSB sta già pianificando l'espansione del lavoro per investigare come la sedimentazione e la torbidità, fenomeni intensificati da incendi e frane che caratterizzano sempre più frequentemente la California, influenzino le foreste di kelp locali. Questa prospettiva di ricerca assume particolare rilevanza nel contesto dei cambiamenti climatici, che stanno aumentando la frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi.