La missione ExoMars, che comprende il Trace Gas Orbiter (in orbita intorno a Marte dal 2016) e il rover Rosalind Franklin costruito nel Regno Unito, è la cooperazione più significativa dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con la Russia oltre alla Stazione Spaziale Internazionale. La missione, che l’ESA ha originariamente sviluppato con la NASA, ha subito la cancellazione nel 2012 dopo che l’agenzia spaziale americana si è ritirata a causa di tagli di bilancio sotto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

L’agenzia spaziale russa, Roscosmos, è intervenuta e ha rilanciato la missione. Il suo contributo include la piattaforma di atterraggio Kazachok del rover, diversi strumenti scientifici e il lancio sul razzo Proton pesante della Russia. L’ESA ha ammesso che il lancio di settembre sembra ora improbabile in una nuova dichiarazione rilasciata lunedì 28 febbraio.

“Stiamo attuando pienamente le sanzioni imposte alla Russia dai nostri Stati membri”, hanno scritto i funzionari dell’ESA nella dichiarazione. “Per quanto riguarda la continuazione del programma ExoMars, le sanzioni e il contesto più ampio rendono molto improbabile un lancio nel 2022”.

La partnership ExoMars è stata afflitta da problemi per anni. La prima parte della missione, che comprende il Trace Gas Orbiter e una piattaforma di atterraggio sperimentale chiamata Schiaparelli, ha raggiunto l’orbita di Marte nell’ottobre 2016. Mentre l’orbiter ha iniziato le osservazioni senza problemi, il lander si è schiantato sulla superficie del pianeta a causa di un problema tecnico del software.

Il lancio del rover Rosalind Franklin, originariamente previsto per il 2018, è stato ritardato a causa di problemi con il sistema di atterraggio del paracadute fino al 2020 e poi, esacerbati dalla pandemia di COVID-19, fino al 2022. Ora, il futuro della missione è incerto in quanto richiederebbe notevoli investimenti finanziari da parte dell’ESA per sostituire i sistemi costruiti dalla Russia. “Il direttore generale dell’ESA analizzerà tutte le opzioni e preparerà una decisione formale sulla via da seguire da parte degli Stati membri dell’ESA”, hanno scritto i funzionari dell’ESA.

Il rover ExoMars, che prende il nome dalla chimica britannica Rosalind Franklin nota per le sue ricerche sulla struttura del DNA, potrebbe avere un posto unico tra la flotta di veicoli che attualmente esplorano il Pianeta Rosso. Il rover è dotato di un trapano di 2 metri, che gli consentirebbe di studiare campioni da strati di roccia molto più profondi sotto la superficie del pianeta rispetto alla sua controparte americana, il rover Perseverance. Gli astrobiologi ritengono che se la vita fosse mai esistita su Marte, tracce di essa sarebbero probabilmente sopravvissute sottoterra, nascoste alle dure radiazioni che colpiscono la superficie.

La dichiarazione dell’ESA arriva dopo che Roscosmos ha annunciato nel fine settimana che avrebbe interrotto il lancio dei suoi razzi Soyuz dallo spazioporto europeo nella Guyana francese come risposta alle sanzioni europee contro la Russia. Arianespace, fornitore europeo di lanci spaziali, utilizza la Soyuz di medie dimensioni dal 2011 per integrare i suoi razzi Arian 5 e leggeri Vega.

Il CEO di Roscosmos Dmitry Rogozin ha risposto sul suo account Twitter all’annuncio dell’ESA lunedì, scrivendo: “L’Agenzia spaziale europea, per fare dispetto alla nonna russa, ha deciso di congelarsi dalle orecchie”. (Diversi utenti di Twitter che affermano di essere di lingua russa hanno confermato la traduzione, affermando che si riferiva a un proverbio russo che significa “sfidare qualcuno ferendosi”).

La scorsa settimana, il Regno Unito, uno dei maggiori Stati membri dell’ESA, ha indicato che la futura cooperazione spaziale con la Russia potrebbe non essere possibile. Venerdì, il Ministero tedesco per l’Istruzione e la Ricerca ha annunciato che tutta “la cooperazione esistente e di lunga data nella scienza con la Russia viene interrotta immediatamente” e tutte “le attività attuali e pianificate vengono congelate e sottoposte a revisione critica”. La Germania è il più grande contributore al bilancio dell’ESA.

ExoMars aveva preso di mira una finestra di lancio di 12 giorni che si apriva il 20 settembre. A causa di come si allineano le orbite della Terra e di Marte, i veicoli spaziali possono essere facilmente lanciati sul Pianeta Rosso solo ogni 26 mesi. Attualmente, il veicolo spaziale è in fase di test a Torino; era previsto un viaggio in Russia in aprile.