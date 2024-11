SpaceX e NASA collaboreranno per esplorare Titano

La NASA ha annunciato una partnership con SpaceX per una missione di esplorazione di Titano, la più grande luna di Saturno. L'agenzia spaziale americana ha assegnato un contratto da 256,6 milioni di dollari alla compagnia di Elon Musk per il lancio della missione Dragonfly, previsto per luglio 2028 dal Kennedy Space Center in Florida.

Dragonfly è la quarta missione del programma New Frontiers della NASA, con un budget totale di circa 3,35 miliardi di dollari. Il veicolo spaziale, delle dimensioni di un rover marziano e alimentato a energia nucleare, è progettato per volare come un drone e analizzare la composizione della superficie di Titano.

La missione ha l'obiettivo di studiare l'abitabilità dell'ambiente di Titano e indagare sulla possibile presenza di vita passata su questa luna di Saturno. Secondo la NASA, Dragonfly analizzerà "la progressione della chimica prebiotica su Titano, dove materiale ricco di carbonio e acqua liquida potrebbero essersi mescolati per un periodo prolungato".

Titano è la seconda luna più grande del sistema solare, nota per la sua densa atmosfera e i laghi di metano ed etano liquidi. La missione Dragonfly impiegherà sei anni per raggiungere la luna di Saturno e vi rimarrà per circa due anni e mezzo, esplorando diversi siti sulla sua superficie.

La collaborazione per Dragonfly sottolinea il ruolo sempre più importante di SpaceX nelle ambiziose missioni della NASA oltre l'orbita terrestre. L'azienda di Elon Musk sta già lavorando a un lander lunare derivato da Starship per la missione Artemis III, prevista entro settembre 2026.

SpaceX ha recentemente espresso l'intenzione di aumentare la frequenza dei lanci dei suoi razzi Starship a 25 all'anno a partire dal 2025. Questi veicoli spaziali sono considerati fondamentali per le future esplorazioni lunari e marziane.