Nel campo delle nanotecnologie mediche emerge una nuova strategia terapeutica che affronta simultaneamente due aspetti critici del trattamento dei tumori ossei: l'eliminazione delle cellule cancerose e la rigenerazione del tessuto danneggiato. Un gruppo di ricerca internazionale composto da scienziati brasiliani e portoghesi ha sviluppato un nanocomposito magnetico bifunzionale che integra capacità oncolitiche e proprietà rigenerative, pubblicando i risultati sulla rivista specializzata Magnetic Medicine. L'approccio rappresenta un significativo passo avanti verso terapie meno invasive per patologie che fino ad oggi richiedono interventi chirurgici complessi e trattamenti prolungati.

Il materiale presenta una sofisticata architettura a nucleo-guscio: nanoparticelle di ossido di ferro costituiscono il cuore magneticamente attivo, rivestite da uno strato sottile di vetro bioattivo. Questa configurazione strutturale permette al composito di generare calore localizzato quando sottoposto a un campo magnetico alternato, sfruttando il fenomeno dell'ipertermia magnetica, mentre il rivestimento esterno favorisce l'adesione al tessuto osseo e stimola i processi di mineralizzazione. La dottoressa Ângela Andrade, coordinatrice dello studio, ha sottolineato come combinare elevata magnetizzazione e forte bioattività nello stesso materiale rappresenti una sfida di lunga data in questo settore, ora superata grazie all'ingegneria dei nanomateriali.

Per valutare il comportamento del nanocomposito in condizioni fisiologiche, i ricercatori hanno condotto test di immersione in fluido corporeo simulato, un ambiente che riproduce la composizione ionica dei liquidi biologici. I risultati hanno dimostrato una rapida formazione di apatite, il fosfato di calcio cristallino che costituisce circa il 70% della componente inorganica dell'osso naturale. Questa mineralizzazione accelerata indica una spiccata osteointegrazione, caratteristica essenziale per qualsiasi biomateriale destinato al contatto diretto con il tessuto scheletrico.

Il team ha testato diverse formulazioni del composito, variando le proporzioni tra fase magnetica e rivestimento bioattivo. La versione arricchita con maggiore contenuto di calcio si è distinta per prestazioni superiori, mostrando sia il tasso di mineralizzazione più veloce sia la risposta magnetica più intensa. Questa combinazione ottimale rende tale formulazione particolarmente promettente per applicazioni cliniche, dove l'efficienza terapeutica deve bilanciarsi con la sicurezza biologica e la capacità rigenerativa.

Il meccanismo d'azione sfrutta le proprietà fisiche delle nanoparticelle di ossido di ferro, che sotto l'influenza di un campo magnetico alternato oscillano rapidamente, convertendo energia elettromagnetica in calore. Questo effetto ipertermico localizzato può raggiungere temperature comprese tra 42 e 46 gradi Celsius, sufficienti a indurre apoptosi nelle cellule tumorali o a danneggiarle irreversibilmente, preservando al contempo i tessuti sani circostanti. La precisione spaziale del trattamento deriva dalla distribuzione controllata delle nanoparticelle nell'area target, limitando il riscaldamento esclusivamente alla zona interessata dal tumore.

Parallelamente all'azione antitumorale, il rivestimento di vetro bioattivo innesca processi di rigenerazione ossea. Questo materiale rilascia gradualmente ioni calcio e silicio che stimolano l'attività degli osteoblasti, le cellule responsabili della formazione di nuovo tessuto osseo. La chimica superficiale del vetro bioattivo favorisce inoltre l'adsorbimento di proteine plasmatiche e la successiva deposizione minerale, creando un'interfaccia biocompatibile che facilita l'integrazione strutturale del biomateriale con l'osso ospite.

Secondo la dottoressa Andrade, lo studio fornisce nuove intuizioni su come la chimica superficiale e la struttura influenzino le prestazioni dei biomateriali magnetici, aprendo prospettive per lo sviluppo di materiali multifunzionali sempre più avanzati. L'integrazione di funzioni terapeutiche e rigenerative in un unico sistema nanoscopico potrebbe ridurre significativamente i tempi di recupero dei pazienti affetti da tumori ossei, evitando la necessità di innesti ossei o protesi dopo l'ablazione del tessuto canceroso.