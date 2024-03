Non gettate monetine nel motore dell'aereo, grazie

La compagnia aerea China Southern Airlines si è vista costretta a diramare una richiesta surreale, per chiedere ai propri passeggeri di non gettare monetine nel motore degli aerei. C’è stato almeno un caso, infatti, dove un passeggero lo ha fatto, obbligando l’aereo a uno stop tecnico di alcune ore.

Oltre al fastidioso ritardo, ovviamente, ci sono anche preoccupazioni riguardo alla sicurezza. Difficilmente una moneta potrebbe causare un incidente grave, ma non è impossibile e soprattutto un’azione del genere non è innocua come alcuni potrebbero pensare.

Non sappiamo quali siano le ragioni di fronte a questo gesto, ma il fatto che China Southern Airlines abbia voluto diramare un avviso lascia pensare che non si tratti di un caso isolato. Forse è una nuova moda che si sta diffondendo sui social? Un tentativo di smascherare il complotto delle scie chimiche? Una goliardata tanto per vedere che succede? Qualunque sia la “spiegazione” è una stupidaggine che nessuno dovrebbe fare.

E se per alcune persone il buon senso non basta, speriamo che basti il rischio di pagare sanzioni carissime, ed eventualmente affrontare un processo penale. Potenzialmente quelle monetine possono provocare un incidente letale, e da lì al reato di tentata strage il passo potrebbe essere breve.

Come funziona un motore jet?

Cockpit Aereo 123RF/olgakiil

Un motore jet è il cuore propulsivo degli aerei moderni. Funziona seguendo un processo complesso ma efficace che coinvolge diverse fasi:

Aspirazione dell'aria: Il motore aspira l'aria atmosferica attraverso un'ampia apertura chiamata presa d'aria.

Compressione: L'aria aspirata viene compressa all'interno del motore per aumentare la sua pressione e temperatura. Questo avviene tramite una serie di ventole o compressori all'interno del motore.

Iniezione di carburante e combustione: Il carburante viene miscelato con l'aria compressa e quindi bruciato in una camera di combustione. Questo processo rilascia una grande quantità di energia sotto forma di calore.

Espansione e accelerazione: i gas di scarico caldi prodotti dalla combustione vengono espansi attraverso una serie di ugelli, accelerando il flusso d'aria verso la parte posteriore del motore. Questo crea una spinta in avanti, secondo il principio di azione e reazione di Newton.

Propulsione: La spinta prodotta viene utilizzata per far avanzare l'aereo in avanti, superando la resistenza dell'aria.

Questo processo avviene in continuo ciclo all'interno del motore, garantendo una fornitura costante di potenza e spinta per l'aereo. I motori a getto sono noti per la loro efficienza e prestazioni elevate, rendendoli la scelta preferita per gli aeromobili commerciali e militari.

Gran parte degli aerei moderni usa motori di tipo Turbofan: sono dotati di una grande ventola davanti al nucleo del motore che bypassa la maggior parte dell'aria intorno al nucleo e la fa uscire dalla parte posteriore. Ciò fornisce una spinta supplementare e migliora l'efficienza del carburante.

I motori jet sono abbastanza resilienti ai corpi estranei, e può anche succedere che un uccello ci finisca dentro senza conseguenze. In genere poi l’aereo è in grado di atterrare in sicurezza anche se un motore smette di funzionare e i piloti sono addestrati per affrontare questo specifico rischio.

Tuttavia le conseguenze possono esserci dunque, fare qualcosa che aumenta il rischio di incidente non sembra una cosa sensata da fare.