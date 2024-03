Pulizie di Primavera: come prepararsi al meglio?

Con l'arrivo del mese di marzo è irrimediabilmente arrivato il momento di pensare alle pulizie di Primavera. Un appuntamento diventato, ormai, un abitué per moltissime persone e famiglie che, in concomitanza dell'arrivo della bella stagione, decidono di approfittare della possibilità di aprire le finestre senza gelare, per poter far arieggiare casa e pulirla a dovere. Ebbene, con la primavera in arrivo il prossimo 20 marzo 2024 (sarà un mercoledì), è giusto e doveroso cominciare ad organizzarsi, specie qualora non si sia mai affrontata questa gravosa task domestica.

Indubbiamente, infatti, per molti si tratterà ben più di un compito “comune”, ma semmai di una vera e propria sfida, motivo per cui abbiamo pensato di mettere in piedi questa piccola ma efficiente guida, complice la nostra comprovata esperienza nel settore degli elettrodomestici per la casa che, tra test, anteprime e quant'altro, ci hanno permesso di maturare un know how considerevole nel campo delle pulizie. In questo articolo, dunque, esploreremo insieme alcune strategie e suggerimenti utili per organizzare le pulizie di primavera in modo efficiente e senza stress, partendo però da una premessa importante: occorre essere attrezzati.

Pianifica le pulizie con largo anticipo

La chiave per delle pulizie di primavera efficaci è la pianificazione. Prima di iniziare, è quindi doveroso prendersi del tempo per valutare le aree della casa che necessitano di maggiore attenzione e creare un piano dettagliato delle attività da svolgere. Dividere le pulizie in compiti gestibili e assegnare questi compiti a ciascun membro della famiglia è la chiave del successo per non impazzire, oltre che evitare di doversi addossare l'intero carico di lavoro. Anche dividere le pulizie in più giornate, assegnando ad ogni giorno una specifica area della casa, può essere una soluzione vincente. Distribuire il lavoro è, in sintesi, la chiave del successo, specie se si vuole davvero mettere a soqquadro l'intera casa o se magari si vive in una casa particolarmente grande, con molte stanze o divisa su più livelli. Qualora poi aveste anche un giardino, il consiglio è quello di dare un'occhiata alla nostra apposita guida alla pulizia e manutenzione primaverile del giardino che, dato il compito non da poco, richiede un discorso (ed un momento) a sé.

Assicurati di avere in casa tutti i prodotti necessari

Se la pianificazione è stata fatta come si deve, allora avrete una chiara idea di quelle che sono le necessità delle vostre pulizie stagionali e, di conseguenza, potrete anche organizzarvi di conseguenza per ciò che riguarda i prodotti. Anzitutto diciamo che su store online come Amazon, spesso è possibile fare scorte di una gran quantità di prodotti per la casa a prezzi convenienti, come spesso accade per i panni catturapolvere Swiffer, o per le pasticche per la lavastoviglie di alcune delle principali marche in commercio. Tuttavia, in questa fase è il caso anche di considerare quelle che potrebbero essere le esigenze non strettamente “ordinarie” delle vostre pulizie, come ad esempio il tanto temuto cambio di stagione. In tal senso può essere utile considerare l'acquisto di tanti e diversi prodotti per rimettere in ordine casa, come ad esempio:

Oltre a questi, è ovvio che vada la pena avere a disposizione dei prodotti per la pulizia di ogni superficie, come stracci, spugne, scope, aspirapolvere e, ovviamente, gli elettrodomestici essenziali.

Sfruttare l'opportunità per fare l'acquisto di nuovi elettrodomestici

Ed a proposito di elettrodomestici: le pulizie di primavera sono anche un ottimo momento per valutare lo stato dei vostri elettrodomestici e considerare l'acquisto di nuovi dispositivi che possano semplificare le attività di pulizia e manutenzione domestica. Se state cercando nuove aspirapolvere, lavatrici, o altri elettrodomestici, il momento delle pulizie di primavera è certamente l'ideale per andare incontro all'acquisto di uno di questi dispositivi, la cui vendita è fortemente incentivata proprio in occasione di questo momento dell'anno. Certo, acquistare con un po' di anticipo può essere la chiave di un acquisto a prezzo modico, tuttavia piattaforme come Amazon, Mediaworld e Unieuro, si spendono attivamente nella scontistica di buoni elettrodomestici anche in concomitanza della primavera già arrivata, e dunque non dovrete temere di incorrere in prezzi troppo cari o inaccessibili. Poi, certo, dipende sempre da quel che si vuole comprare.

- Se volete solo il meglio, ad esempio, il consiglio è quello di rivolgersi a Dyson, i cui aspirapolvere senza fili sono diventati un vero e proprio must del mercato, con soluzioni certamente dal costo elevato, ma dalle funzionalità incredibili e capaci di regalare una pulizia davvero profonda!

- In seconda battuta c'è poi Samsung, probabilmente il brand più vicino, in termini di rapporto qualità/prezzo alla succitata Dyson, ed i cui elettrodomestici per le pulizie rappresentano una certezza sul mercato consumer.

Infine, Xiaomi è decisamente un brand a cui puntare non solo per ciò che concerne la telefonia ma anche gli elettrodomestici, vista l'ottima offerta del brand cinese che, oggi come oggi, offre davvero di tutto, compresi alcuni popolari elettrodomestici da cucina!

Se poi è un aspirapolvere robot quello che cercate:

- La marca che si è imposta sul mercato come punto di riferimento è certamente iRobot, che con i suoi modelli Roomba è stata in grado di creare un mercato praticamente da zero, e che ancora oggi offre robot per le pulizie di altissima qualità, e con diversi primati tecnologici.

- In seconda battuta, per chi vuole spendere un po' meno, pur senza rinunciare alla qualità suggeriremmo Dreame e Ecovacs: due brand orientali che, nel corso degli ultimi anni, sono stati in grado di dire la loro con discreto successo nel campo delle pulizie robotizzate, proponendosi con soluzioni pregevoli, e tecnologicamente molto competitive.

Iniziare le pulizie

Ora che siete equipaggiati per le pulizie, è arrivato il momento di “mettere le mani in pasta”. Qui fa fede la vostra pianificazione e, pertanto, è da essa che dovrete decidere quali aree della casa pulire per prime. Dal canto nostro, tuttavia, un consiglio è doveroso: iniziate dall'alto verso il basso. Questo significa iniziare pulendo soffitti, lampade e mensole, per poi passare alle pareti, agli arredi e infine ai pavimenti. Questo approccio permette di evitare di ripetere il lavoro a causa della caduta di polvere e sporco dai punti più alti ed ottimizzerà un bel po' il tempo di cui avrete bisogno per le vostre pulizie. Allo stesso modo, sbrigate in anticipo qualsiasi operazione possa muovere grandi quantità di polvere o sporco, come la rimozione di valigie o scatole da sopra agli armadi, o lo spostamento di mobilio o altri oggetti d'ingombro da una stanza all'altra.

Anche per questo, vi suggeriamo anche di concentravi su aree specifiche della casa che potrebbero richiedere un'attenzione particolare. Queste possono includere armadi, ripostigli, garage e cantine, che tendono ad accumulare oggetti non utilizzati e disordine nel corso dell'anno.

Decluttering: cos'è e perché conviene farlo?

Ora che le pulizie sono ben avviate, ed anzi in certe zone della casa sono praticamente concluse, vi sarete resi conto che ci sono zone della casa che abbondando di veri e propri “scarti” accumulatisi nel tempo, per domenticanza o anche solo pigrizia. Vecchi vestiti inutilizzabili, scarpe ormai da buttare, valigie vecchie o scatoloni di elettrodomestici messi da parte per eventuali resi. Giacché siete in una fase di grandi pulizie, decidere cosa sia davvero utile da tenere e cosa no è un passo fondamentale per la perfetta “ricostituzione” dell'ambiente domestico, ed è quindi il caso di passare ad una fase di “decluttering”.

Prendetevi, dunque, del tempo per valutare gli oggetti presenti in casa e decidere cosa tenere, cosa donare e cosa gettare via. Ridurre il disordine non solo rende più facile pulire, ma contribuisce anche a creare un ambiente più ordinato e piacevole, senza contare che tutti, chi più e chi meno, tendiamo ad accumulare in casa delle cose che, col tempo, si trasformano in veri e propri ricettacoli (inutili) di polvere.

In conclusione, le pulizie di primavera possono sembrare una sfida, ma con una pianificazione adeguata e una strategia efficace, è possibile organizzarle in modo efficiente e ottenere risultati soddisfacenti. Prenditevi del tempo per valutare le esigenze della vostra casa, equipaggiatevi con tutto l'occorrente e seguite i suggerimenti che vi abbiamo fornito per efficientare il vostro lavoro. Certo ci vorrà un po' di fatica, ma poi che soddisfazione!

