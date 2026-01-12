L'accelerazione dell'espansione dell'universo rappresenta uno degli enigmi più profondi della fisica contemporanea. Da decenni, gli scienziati attribuiscono questo fenomeno a una componente misteriosa chiamata energia oscura, che costituirebbe circa il 70% della densità energetica totale del cosmo. Tuttavia, la natura fondamentale di questa entità rimane sconosciuta, e la sua introduzione nei modelli cosmologici è sempre stata percepita come una soluzione artificiale piuttosto che una spiegazione naturale derivante dalla teoria. Ora, un gruppo di ricerca internazionale propone un'interpretazione radicalmente diversa: l'espansione accelerata potrebbe essere spiegata, almeno in parte, senza ricorrere affatto all'energia oscura, ma attraverso una descrizione geometrica più sofisticata dello spaziotempo stesso.

Il team del Center of Applied Space Technology and Microgravity (ZARM) dell'Università di Brema, in collaborazione con colleghi della Transylvanian University of Brașov in Romania, ha pubblicato sulla rivista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics uno studio che applica al modello cosmologico standard un'estensione della relatività generale nota come gravità di Finsler. Questa formulazione teorica, sviluppata negli ultimi anni, utilizza una descrizione della geometria dello spaziotempo più ampia rispetto a quella einsteineiana classica, consentendo di catturare comportamenti gravitazionali dei gas con maggiore precisione.

La chiave del problema risiede nelle equazioni di Friedmann, gli strumenti matematici che i cosmologi utilizzano per descrivere l'evoluzione temporale dell'universo partendo dalla relatività generale. Quando queste equazioni vengono confrontate con le osservazioni astronomiche reali, emerge una discrepanza fondamentale: per far coincidere la teoria con i dati telescopici, è necessario aggiungere manualmente un termine addizionale, appunto l'energia oscura. Questa aggiunta non deriva organicamente dalla teoria, ma viene inserita come una correzione empirica, una soluzione che molti fisici hanno sempre considerato insoddisfacente dal punto di vista teorico.

"Questo è un'indicazione entusiasmante che potremmo essere in grado di spiegare l'espansione accelerata dell'universo, almeno in parte, senza energia oscura, sulla base di una geometria dello spaziotempo generalizzata"

Applicando la gravità di Finsler alle equazioni di Friedmann, i ricercatori hanno ottenuto una versione modificata chiamata equazioni di Finsler-Friedmann. Il risultato più sorprendente è che queste equazioni predicono naturalmente un'accelerazione dell'espansione cosmica anche nel vuoto, senza richiedere alcuna assunzione aggiuntiva e senza la necessità di introdurre artificialmente un termine di energia oscura. La differenza cruciale rispetto alla formulazione standard risiede nel modo in cui questa geometria estesa descrive il comportamento gravitazionale della materia su scala cosmologica, in particolare dei gas che costituiscono la componente barionica dell'universo.

Christian Pfeifer, fisico del ZARM e membro del team di ricerca, sottolinea l'importanza di questo approccio geometrico: la capacità di derivare l'accelerazione cosmica direttamente dalla struttura matematica della teoria rappresenta un cambio di paradigma significativo. Anziché aggiungere componenti misteriose all'inventario dell'universo, questa prospettiva suggerisce che potremmo aver utilizzato finora una descrizione troppo semplificata della geometria dello spaziotempo. Il modello di Finsler non elimina necessariamente l'energia oscura, ma apre la possibilità che parte del fenomeno osservato sia in realtà un effetto geometrico.

La ricerca si inserisce in un filone di studi che cerca alternative alle spiegazioni standard della cosmologia, un campo in cui la comunità scientifica riconosce da tempo la necessità di nuove idee. Mentre il modello cosmologico standard basato sulla relatività generale e sul modello standard delle particelle ha avuto successo straordinario nel descrivere molti fenomeni, l'introduzione forzata dell'energia oscura rappresenta una lacuna concettuale che motiva l'esplorazione di teorie estese della gravità. Approcci simili sono stati sviluppati anche in Europa, con contributi di ricercatori italiani nell'ambito della gravità modificata e delle teorie alternative.

Le implicazioni di questo lavoro vanno oltre la specifica formulazione matematica. Se confermato da ulteriori analisi e confronti con dati osservativi più dettagliati, questo approccio potrebbe modificare profondamente la comprensione della natura fondamentale dello spaziotempo e delle leggi che governano il cosmo su scala più ampia. I prossimi passi includono test più rigorosi delle equazioni di Finsler-Friedmann rispetto alle osservazioni di supernovae di tipo Ia, alle misure della radiazione cosmica di fondo e alla distribuzione delle strutture cosmiche su grande scala. Solo attraverso questi confronti sarà possibile valutare se la gravità di Finsler rappresenti effettivamente un'alternativa valida all'energia oscura o se quest'ultima rimanga una componente indispensabile del modello cosmologico.