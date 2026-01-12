Avatar di Ospite SQL_Scout #920 0
Anche se non sono uno Scienziato, ho sempre pensato che l'energia oscura aggiunta per far quadrare i conti e' alla pari della costante che aveva inserito Einstein per far tornare i conti ed alla fine accorgersi che era un errore.
Grazie per info.
