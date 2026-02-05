La conversione dell'anidride carbonica in composti chimici utili rappresenta una delle sfide più ambiziose della chimica sostenibile contemporanea. Tra le possibili applicazioni, la produzione di formato – il sale dell'acido formico – si distingue per il suo duplice valore: oltre a essere un composto industriale largamente utilizzato, potrebbe diventare un efficiente vettore per lo stoccaggio dell'idrogeno destinato alle celle a combustibile di nuova generazione. Un recente studio pubblicato sulla rivista Chem da un team congiunto dell'Università di Yale e dell'Università del Missouri ha dimostrato che catalizzatori a base di manganese possono convertire efficientemente la CO₂ in formato, offrendo un'alternativa economica e sostenibile ai metalli preziosi tradizionalmente impiegati in questi processi.

Il manganese possiede caratteristiche che lo rendono particolarmente attraente per applicazioni su scala industriale: è abbondante nella crosta terrestre, ha un costo contenuto e presenta una tossicità ridotta rispetto ai metalli nobili come il rodio o l'iridio. Tuttavia, fino a oggi i catalizzatori basati su metalli abbondanti hanno mostrato una stabilità limitata, degradandosi rapidamente e perdendo efficienza nel corso della reazione chimica. Il gruppo di ricerca guidato da Nilay Hazari, professore di chimica a Yale, e Wesley Bernskoetter dell'Università del Missouri, ha affrontato questo problema riprogettando radicalmente la struttura molecolare del catalizzatore.

La soluzione individuata dai ricercatori – tra cui il postdottorato Justin Wedal e lo studente di dottorato Kyler Virtue come primi autori – consiste nell'aggiunta di un ulteriore atomo donatore alla struttura del ligando, ossia delle molecole che si legano all'atomo metallico centrale influenzandone la reattività. Questa modifica apparentemente minima ha prodotto un effetto sorprendente: i catalizzatori al manganese così modificati hanno mostrato una durata operativa significativamente estesa, superando in prestazioni la maggior parte dei catalizzatori basati su metalli preziosi testati finora. Come sottolinea Wedal, "è entusiasmante vedere il design del ligando ripagare in modo così significativo".

L'importanza di questa ricerca va compresa nel contesto dell'urgente necessità di sostituire le materie prime chimiche derivate da combustibili fossili con alternative rinnovabili. "L'utilizzo dell'anidride carbonica è una priorità in questo momento, mentre cerchiamo materie prime chimiche rinnovabili", ha dichiarato Hazari, che ricopre anche la cattedra John Randolph Huffman Professor of Chemistry presso la Facoltà di Arti e Scienze di Yale. Attualmente, la maggior parte della produzione industriale di formato si basa ancora su processi che utilizzano combustibili fossili, limitando i benefici ambientali a lungo termine di questo composto.

Il formato e la sua forma protonata, l'acido formico, trovano già applicazione su scala industriale come conservanti, agenti antibatterici e nel processo di concia delle pelli. Ma l'interesse crescente verso questo composto deriva soprattutto dal suo potenziale come vettore di idrogeno per celle a combustibile. Le celle a combustibile trasformano l'energia chimica dell'idrogeno in elettricità attraverso un processo simile a quello delle batterie, ma più efficiente. Nonostante le promesse di questa tecnologia per un futuro energetico pulito, l'adozione su larga scala rimane limitata proprio dalle difficoltà e dai costi associati alla produzione e allo stoccaggio sicuro dell'idrogeno gassoso.

La produzione di formato direttamente dall'anidride carbonica atmosferica offre una soluzione elegante a questo problema: da un lato consentirebbe di ridurre i livelli di gas serra nell'atmosfera, dall'altro creerebbe un prodotto chimico utile che può rilasciare idrogeno in modo controllato quando necessario. Questo approccio rappresenta un esempio concreto di economia circolare del carbonio, in cui un inquinante viene trasformato in una risorsa energetica.

Il team di ricerca, che include anche i collaboratori di Yale Brandon Mercado e Nicole Piekut, ritiene che i principi di progettazione sviluppati in questo studio possano essere applicati oltre la conversione dell'anidride carbonica. Strategie simili potrebbero migliorare catalizzatori utilizzati in altre reazioni chimiche industrialmente rilevanti, ampliando potenzialmente l'impatto di questo lavoro ben oltre le celle a combustibile. La ricerca è stata finanziata dall'Office of Science del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, nell'ambito degli sforzi federali per promuovere tecnologie energetiche sostenibili.

Le prospettive future di questa linea di ricerca includono l'ottimizzazione ulteriore dei catalizzatori al manganese per aumentarne la velocità di reazione e l'efficienza di conversione, nonché la verifica della scalabilità del processo a livello industriale. Rimangono inoltre da esplorare le condizioni operative ottimali per massimizzare la produzione di formato mantenendo al contempo la stabilità del catalizzatore nel tempo. Se queste sfide verranno superate, la tecnologia potrebbe contribuire significativamente alla transizione verso sistemi energetici basati sull'idrogeno, rendendo finalmente economicamente competitiva una fonte di energia pulita a lungo promessa ma finora difficile da implementare su vasta scala.