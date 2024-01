Nuovo record, arrivano i pannelli solari più efficienti di sempre

Oxford PV, spin-off dell'Università di Oxford (UK), ha stabilito un nuovo record mondiale per l'efficienza dei pannelli solari in collaborazione con l'Istituto Fraunhofer per i Sistemi Energetici Solari in Germania. Il loro pannello solare ha raggiunto un'efficienza di conversione del 25%, superando i valori dei pannelli disponibili oggi, anche se non di molto.

L'innovazione di Oxford PV risiede nelle celle solari tandem, che sfruttano l’interazione tra perovskite e silicio, e che che teoricamente potrebbero superare il 43% di efficienza - ben oltre il limite teorico delle celle tradizionali. Il pannello del record ha prodotto 421 watt su un'area di 1,68 metri quadrati, utilizzando attrezzature standard ottimizzate per la tecnologia tandem.

Anche se il miglioramento potrebbe non sembrare granché, questo tipo di avanzamento è fondamentale perché anche un solo punto percentuale in più significa molta più energia prodotta a parità di superficie. E comunque passare dal 23% al 25% di efficienza significa un aumento del 10%, che di certo non è trascurabile.

In prospettiva, quando arriveremo davvero a un'efficienza del 43%, anche edifici con tetti relativamente piccoli ed esposti “male” potranno produrre abbastanza energia da essere autosufficienti.

Chris Case, chief technology officer di Oxford PV, ha dichiarato: "I nostri pannelli solari record dimostrano che siamo sull'orlo della prossima rivoluzione solare, che sarà in parte guidata dalla nostra tecnologia a celle tandem. Il 2024 sarà un anno cruciale per Oxford PV, con la scalabilità della produzione e l'avanzamento dei piani per una nuova fabbrica per produrre le nostre celle solari tandem in volumi elevati."

Immagine di copertina: videst