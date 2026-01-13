La capacità di uccidere definitivamente i batteri, e non solo di inibirne la crescita, rappresenta la vera sfida degli antibiotici moderni. Un gruppo di ricerca dell'Università di Basilea ha sviluppato una metodologia rivoluzionaria che permette di misurare con precisione quanti batteri vengono effettivamente eliminati da un trattamento farmacologico, superando i limiti dei test di laboratorio tradizionali che si limitano a valutare la soppressione della moltiplicazione batterica. Questa distinzione assume un'importanza critica nell'era dell'antibiotico-resistenza, quando comprendere i meccanismi di sopravvivenza microbica diventa essenziale per sviluppare terapie realmente efficaci.

Il fenomeno della tolleranza agli antibiotici, distinto dalla resistenza vera e propria, costituisce uno dei principali ostacoli al successo terapeutico delle infezioni batteriche. Anche microrganismi formalmente sensibili a un farmaco possono sopravvivere entrando in uno stato di dormienza metabolica: cessano di moltiplicarsi, ma gli antibiotici non riescono a eliminarli. Quando il trattamento termina, questi batteri quiescenti possono riattivarsi e causare recidive. Il problema assume dimensioni particolarmente gravi in patologie come la tubercolosi e altre infezioni complesse che richiedono cicli terapeutici di molti mesi, dove la persistenza batterica rappresenta la principale causa di fallimento clinico.

Il team guidato dal dottor Lucas Boeck del Dipartimento di Biomedicina dell'Università di Basilea e dell'Ospedale Universitario di Basilea ha messo a punto una tecnica innovativa denominata "antimicrobial single-cell testing", i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Microbiology. Il metodo si basa su microscopia avanzata che consente di osservare milioni di singoli batteri attraverso migliaia di condizioni sperimentali diverse. Come spiega Boeck, "filmiamo ogni singolo batterio per diversi giorni consecutivi e osserviamo se e con quale velocità un farmaco riesce effettivamente a ucciderlo". Questa granularità di analisi permette di determinare con esattezza quanti microrganismi vengono eliminati e quanto efficientemente avviene questa eliminazione nell'intera popolazione batterica.

"Più i batteri tollerano un antibiotico, minori sono le probabilità di successo terapeutico per i pazienti"

Per validare la metodologia, i ricercatori hanno testato 65 diverse combinazioni farmacologiche contro Mycobacterium tuberculosis, l'agente eziologico della tubercolosi. L'approccio è stato successivamente applicato a campioni batterici prelevati da 400 pazienti affetti da una grave infezione polmonare causata da Mycobacterium abscessus, un parente stretto del patogeno tubercolare. L'analisi ha rivelato differenze sostanziali non solo tra diverse combinazioni di farmaci, ma anche tra ceppi batterici provenienti da pazienti diversi, confermando il ruolo centrale della tolleranza agli antibiotici.

Le indagini genetiche condotte parallelamente hanno identificato specifici tratti genomici che influenzano la capacità dei batteri di resistere al trattamento attraverso strategie di attesa metabolica. Confrontando i risultati del test con dati provenienti da studi clinici e modelli animali, il team di Basilea ha dimostrato che il metodo predice accuratamente l'efficacia reale dei trattamenti nell'eliminare le infezioni, superando significativamente il valore predittivo dei saggi convenzionali di sensibilità agli antibiotici.

Sebbene finora l'antimicrobial single-cell testing sia stato impiegato principalmente in contesti di ricerca, le sue potenziali applicazioni cliniche e farmaceutiche sono notevoli. Boeck sottolinea come la metodologia possa aiutare i medici a selezionare terapie antibiotiche personalizzate, adattate al ceppo batterico specifico che infetta ciascun paziente. La comprensione approfondita dei fattori genetici alla base della tolleranza agli antibiotici potrebbe inoltre condurre allo sviluppo di test diagnostici più rapidi e semplici, migliorando la capacità di prevedere l'efficacia di nuovi antibiotici già durante le fasi di sviluppo farmaceutico.

Le prospettive future di questa ricerca si estendono oltre la diagnostica personalizzata. I dati raccolti attraverso l'osservazione a livello di singola cellula batterica permettono di decifrare in modo più dettagliato le strategie di sopravvivenza adottate dai patogeni, ponendo le fondamenta per approcci terapeutici innovativi. In un'epoca in cui le mutazioni genetiche rendono sempre più batteri refrattari ai farmaci comunemente utilizzati, trasformando infezioni un tempo facilmente curabili in minacce sanitarie globali, strumenti come questo rappresentano un passo avanti essenziale verso una medicina antimicrobica più efficace e mirata.