Nvidia assume esperti IA, fino a 330mila dollari l'anno

Nvidia ha annunciato la creazione del nuovo gruppo di ricerca chiamato GEAR, acronimo di Generalist Embodied Agent Research, con l'obiettivo di sviluppare intelligenze artificiali in grado di operare sia nel mondo virtuale che in quello fisico. Questo include la creazione di robot autonomi e NPC (personaggi non giocanti) intelligenti, che potrebbero essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, dall'industria all'intrattenimento.

In sostanza, vogliono creare robot molto intelligenti, ma anche intelligenze avanzate che esistono solo dentro ad altri sistemi informatici, come videogiochi o applicazioni di altro genere.

Il gruppo GEAR è stato fondato da Jim Fan e Yuke Zhu, esperti nel campo dell'IA e della robotica. Secondo Fan, il futuro vedrà la diffusione di agenti autonomi in grado di muoversi liberamente nel mondo, contribuendo a rendere la robotica e l'IA parte integrante della nostra vita quotidiana, simili alla diffusione degli smartphone.

La visione di Fan per il GEAR è ambiziosa, e arriva a definire il 2024 come "l'Anno della Robotica, l'Anno dell'IA nei videogiochi e l'Anno della Simulazione". Tuttavia, l'implementazione di tali tecnologie su vasta scala potrebbe richiedere più tempo del previsto, date le sfide tecniche e regolamentari coinvolte. Arrivare a dei risultati già quest’anno potrebbe non essere possibile.

Il gruppo GEAR si concentrerà su diversi ambiti di ricerca, tra cui lo sviluppo di modelli di fondazione multimodali, robot a uso generale, agenti fondamentali in mondi virtuali e la simulazione di dati sintetici. Questi sforzi sono supportati da progetti precedenti del gruppo, che includono l'integrazione di agenti IA in Minecraft e lo sviluppo di tecniche avanzate di apprendimento per rinforzo per robot.

Per raggiungere i propri obiettivi, Nvidia sta reclutando esperti del settore, offrendo stipendi competitivi fino a $333.000 all'anno per posizioni senior. Il gruppo GEAR è alla ricerca di talenti motivati e appassionati di IA e robotica anche non esperti: sono disponibili posti per stagisti, con compensi da 19 a 93 dollari l’ora.