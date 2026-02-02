Nel panorama cosmico della Via Lattea, i pianeti più diffusi non somigliano affatto a quelli del nostro sistema solare. Si tratta di mondi con dimensioni intermedie tra la Terra e Nettuno, chiamati super-Terre e sub-Nettuni, che orbitano attorno alle loro stelle a distanze inferiori a quella che separa Mercurio dal Sole. Questi corpi celesti rappresentano la tipologia planetaria dominante nella nostra galassia, eppure i meccanismi della loro formazione sono rimasti a lungo avvolti nel mistero. Ora, un team internazionale di ricercatori ha identificato un tassello fondamentale di questo enigma attraverso la misurazione diretta di quattro pianeti giovanissimi colti nell'atto di trasformarsi esattamente in queste forme planetarie comuni.

L'oggetto di studio è il sistema V1298 Tau, una stella che per gli standard astronomici risulta straordinariamente giovane: appena 20 milioni di anni, un battito di ciglia se confrontato con i 4,5 miliardi di anni del nostro Sole. Attorno a questa stella energetica orbitano quattro giganti planetari con dimensioni comprese tra quelle di Nettuno e Giove, che attraversano una fase evolutiva breve e caotica caratterizzata da rapidi cambiamenti. Questo sistema offre una finestra temporale eccezionale su ciò che molti sistemi planetari maturi potrebbero essere stati nelle loro fasi primordiali, funzionando come una sorta di stele di Rosetta per decifrare l'evoluzione dei pianeti più abbondanti dell'universo.

La sfida metodologica affrontata dal gruppo di ricerca guidato da John Livingston dell'Astrobiology Center di Tokyo è stata considerevole. Le stelle giovani presentano caratteristiche che rendono inapplicabile il metodo Doppler tradizionalmente utilizzato per determinare la massa planetaria. Come spiega Erik Petigura della UCLA, coautore dello studio, queste stelle sono estremamente macchiate, attive e irregolari, rendendo impossibile effettuare misurazioni precise della velocità stellare causata dall'attrazione gravitazionale dei pianeti. Il team ha quindi adottato un approccio innovativo basato sulle Variazioni dei Tempi di Transito (TTV), sfruttando l'influenza gravitazionale reciproca tra i pianeti stessi.

Nel corso di un decennio, combinando osservazioni da telescopi spaziali e terrestri, i ricercatori hanno monitorato con precisione millimetrica i momenti in cui ciascun pianeta transitava davanti alla propria stella. Le orbite non risultavano perfettamente stabili: le perturbazioni gravitazionali reciproche causavano variazioni temporali minime ma misurabili nei transiti. Analizzando questi spostamenti, gli scienziati sono riusciti a calcolare le masse planetarie senza dover ricorrere alle misurazioni dirette della stella madre, aggirando così l'ostacolo della sua turbolenta giovinezza.

I risultati hanno rivelato pianeti con densità straordinariamente basse: pur essendo da cinque a dieci volte più grandi della Terra, possiedono masse solo da cinque a quindici volte superiori

Questa combinazione conferisce ai corpi celesti una consistenza paragonabile a quella dello zucchero filato cosmico piuttosto che a mondi rocciosi compatti. Trevor David del Flatiron Institute, che aveva guidato la scoperta originale del sistema nel 2019, sottolinea come le dimensioni insolitamente grandi dei pianeti giovani avessero portato all'ipotesi di densità molto basse, mai però misurate direttamente prima d'ora. Questa conferma osservativa fornisce un parametro di riferimento cruciale per le teorie sull'evoluzione planetaria, finalmente verificato empiricamente.

L'estrema "gonfiezza" di questi mondi risolve un quesito fondamentale sulla formazione planetaria. Se i pianeti si fossero semplicemente formati e raffreddati lentamente, risulterebbero molto più compatti. L'analisi dimostra invece che questi giovani giganti hanno subito trasformazioni drammatiche nelle fasi iniziali, perdendo rapidamente porzioni considerevoli delle loro spesse atmosfere nel momento in cui il disco gassoso circostante la stella si è dissipato. James Owen dell'Imperial College London, responsabile della modellazione teorica, chiarisce che questi pianeti hanno già attraversato una metamorfosi significativa, raffreddandosi più velocemente di quanto previsto dai modelli standard.

Il processo evolutivo è tuttavia ancora in corso. Nel corso dei prossimi miliardi di anni, questi mondi continueranno a perdere atmosfera e a contrarsi significativamente, trasformandosi gradualmente nei pianeti compatti che osserviamo disseminati nella galassia. Petigura paragona l'importanza di questo sistema a quella del celebre fossile di Lucy, l'antenato ominide vissuto tre milioni di anni fa che rappresentò un anello mancante cruciale tra le scimmie e gli esseri umani. Allo stesso modo, V1298 Tau costituisce un collegamento fondamentale tra le nebulose di formazione stellare e planetaria che osserviamo ovunque nel cielo e i sistemi planetari maturi scoperti a migliaia.