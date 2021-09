riscaldamento globale, le balene franche australi a rischio estinzione

Cosa c’entra il riscaldamento globale col rischio di estinzione della balene franca australe? Secondo un recente studio condotto dalla Cornell University e la University of South Carolina e pubblicato sulla rivista Oceanography, i cambiamenti climatici in atto sul nostro Pianeta starebbero spingendo questa specie al di fuori del proprio habitat tradizionale e protetto, esponendo gli animali agli attacchi da parte di un maggior numero di navi, disastrosi intrecci di pesca commerciale e tassi di parto notevolmente ridotti. Senza migliorarne la gestione, le popolazioni di balene franche diminuiranno e potenzialmente si estingueranno nei prossimi decenni

“La maggior parte del riscaldamento nel Golfo del Maine non proviene dall’atmosfera o dalla superficie dell’oceano, come si potrebbe pensare”, ha detto uno degli autori della ricerca, Charles Greene, professore emerito presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Atmosfera presso il College of Agriculture and Life Sciences. “Proviene dall’invasione le profondità acquatiche fino a diverse centinaia di metri sotto la superficie dell’oceano, costringendo le balene franche ad abbandonare il loro habitat tradizionale”.

Dal 2010, il tasso di parto è diminuito e la popolazione di balene franche è diminuita di circa il 26%, stando ai dati della ricerca. All’inizio del decennio, la popolazione di balene franche del Nord Atlantico era di oltre 500 individui, mentre ora il North Atlantic Right Whale Consortium stima la popolazione a sole 356 balene.

La specie è considerata in pericolo critico dall’Unione internazionale per la conservazione della natura Lista rossa delle specie minacciate. “Le balene franche sono una delle popolazioni meglio studiate e meglio comprese nell’oceano”, ha detto Greene. “Fondamentalmente conosciamo ogni individuo. È molto raro poter studiare una popolazione in cui si conoscono tutti”.

L’acqua calda del pendio che entra nel Golfo del Maine in profondità deriva il suo calore dalla Corrente del Golfo, che ha cambiato drasticamente la sua traiettoria negli ultimi dieci anni. “A causa del riscaldamento climatico, la circolazione atlantica meridionale sta rallentando, causando lo spostamento della Corrente del Golfo verso nord, iniettando acqua più calda e salata nel Golfo del Maine”, ha detto Greene.

Il riscaldamento del Golfo del Maine ha ridotto l’abbondanza di copepodi, i minuscoli crostacei che fungono da spuntino preferito delle balene franche. Ciò ha ridotto i tassi di parto delle balene franche e costretto le balene ad abbandonare i loro terreni di alimentazione di metà estate nel Golfo del Maine. Invece, le balene si sono dirette a nord verso le acque più fresche del Golfo di San Lorenzo.

Dal 2015, gli scienziati hanno assistito a un aumento del numero di balene franche che si nutrono nel Golfo di San Lorenzo, dove non c’erano protezioni in atto per prevenire gli attacchi delle navi e l’impigliamento degli attrezzi da pesca. Ciò ha portato a un evento di mortalità insolito dichiarato dal NOAA nel 2017, quando sono state confermate 17 morti di balene franche, per lo più nel Golfo di San Lorenzo. Dieci balene franche sono state trovate morte nel 2019, mentre per il 2020 e il 2021 si sono verificati finora quattro decessi.

Ora gli scienziati oceanici sperano in nuove politiche sugli attrezzi da pesca senza corda, sull’applicazione dei limiti di velocità delle navi e sui fondi per il monitoraggio e la previsione dell’ecosistema. “Le popolazioni di balene franche possono spostarsi rapidamente e inaspettatamente nel nostro clima che cambia”, ha detto Meyer-Gutbrod. “Non c’è tempo da perdere.”