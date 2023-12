Sapete che esiste il legno trasparente? Ecco a cosa serve

C’è una vecchia canzone infantile secondo cui “per fare tutto ci vuole un albero”, il cui senso generale è tentare di portare i bambini ad amare la natura e a comprenderne il valore, sin da piccoli. Forse presto qualcuno dovrà scriverne un’altra, visto anche per fare schermi e finestre potrebbe volerci un albero.

O meglio, potrebbe volerci il legno trasparente. Si tratta di una soluzione creata nel 1992, e passata più o meno inosservata per molti anni. Poi, più recentemente, alcuni scienziati hanno ripreso quella ricerca per sviluppare un'alternativa alla plastica trasparente e trovare nuovi usi per il legno.

Oggi il materiale sembra essere pronto per applicazioni pratiche: potrebbe per esempio sostituire il Gorilla Glass e gli altri vetri ultraresistenti che usiamo per proteggere smartphone e altri dispositivi. Potrebbe servire per realizzare elementi di illuminazione e un nuovo tipo di vetro per finestre.

Più forte e più isolante, meno trasparente

Per creare il legno trasparente si elimina lignina, il polimero naturale che, tra le altre cose, dà al legno il suo colore scuro. Viene sostituita con una resina epossidica che corregge la rifrazione della luce e crea la trasparenza. Il risultato è un nuovo materiale che può essere lavorato in lastre con spessore inferiore al millimetro, ma allo stesso tempo offre una grande resistenza, superiore alle migliori fibre di carbonio, della plastica e del vetro, fino a 10 volte.

Mantenendo uno spessore inferiore al millimetro, il legno trasparente fa passare fino al 90% della luce, che non è una trasparenza perfetta ma è adeguata per una varietà di applicazioni.

Uno smartphone realizzato con questo tipo di materiale sarebbe nettamente più resistente a urti e cadute. La società francese Woodoo già usa questo materiale per realizzare schermi in legno, e sta lavorando alla loro applicazione nel settore automobilistico.

Oltre alla resistenza meccanica, un’altra caratteristica del legno trasparente è che è un migliore isolante termico, se un po’ più spesso. Usarlo per le finestre sembra quindi una scelta naturale, ottima per ridurre i consumi energetici. Inoltre, si sta lavorando anche a metodi per far sì che il legno trasparente immagazzini e rilasci calore quando serve. Le finestre in legno trasparente sarebbero quindi più resistenti e aiuterebbero a controllare la temperatura meglio del vetro tradizionale, ma non sarebbero perfettamente trasparenti come l’attuale vetro, e questo potrebbe essere un problema.

