La ricerca di alternative più sostenibili e nutrienti ai prodotti da forno tradizionali sta aprendo prospettive inaspettate nel riutilizzo di sottoprodotti industriali finora trascurati. Tra questi, la farina parzialmente sgrassata di semi di girasole – ciò che rimane dopo l'estrazione dell'olio – sta emergendo come ingrediente funzionale capace di arricchire il pane con proteine, fibre e composti antiossidanti, dimostrando che l'innovazione alimentare può coniugare salute umana e sostenibilità ambientale. Un recente studio pubblicato su ACS Food Science & Technology ha esplorato sistematicamente come questo materiale di scarto possa trasformarsi in risorsa nutrizionale, testando sostituzioni progressive della farina di grano con farina di girasole in percentuali comprese tra il 10% e il 60%.

Il coordinatore della ricerca, il biologo Leonardo Mendes de Souza Mesquita, attualmente presso l'Istituto di Bioscienze dell'Università di San Paolo (IB-USP) in Brasile, spiega che l'obiettivo primario era valorizzare un sottoprodotto industriale caratterizzato da un contenuto proteico eccezionalmente elevato, compreso tra 40% e 66%, accompagnato da quantità significative di fibre alimentari, ferro, calcio e soprattutto acido clorogenico, un composto fenolico dalle riconosciute proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e ipoglicemizzanti. La materia prima, venduta a prezzi molto contenuti dalle industrie olearie per evitare i costi di smaltimento, rappresenta anche un'opportunità economica oltre che nutrizionale.

I risultati dell'analisi chimica hanno evidenziato miglioramenti nutrizionali sostanziali rispetto al pane di solo grano. Al livello massimo di sostituzione testato, il contenuto proteico ha raggiunto il 27,16%, più del triplo rispetto all'8,27% del pane convenzionale. Parallelamente, l'attività antiossidante è aumentata proporzionalmente, misurata utilizzando il Trolox come standard di riferimento – un analogo idrosolubile della vitamina E comunemente impiegato in analisi nutrizionali. Questi valori si sono rivelati significativamente superiori a quelli del pane di sola farina di grano, confermando il potenziale della farina di girasole nel contrastare lo stress ossidativo cellulare.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda l'inibizione enzimatica documentata nello studio. I ricercatori hanno osservato una forte capacità di rallentare l'azione dell'α-amilasi (con un'inibizione del 92,81%) e della lipasi pancreatica (25,6%), enzimi chiave rispettivamente nella digestione degli amidi e dei grassi. Questa caratteristica suggerisce che il pane arricchito con farina di girasole potrebbe contribuire a modulare la risposta glicemica post-prandiale e l'assorbimento lipidico, aspetti rilevanti nella prevenzione di patologie metaboliche come il diabete di tipo 2 e le dislipidemie.

Al livello massimo di sostituzione, il pane ha raggiunto il 27,16% di proteine, oltre tre volte il contenuto del pane convenzionale

La sicurezza alimentare del prodotto risulta garantita dal processo estrattivo dell'olio di girasole, che nelle applicazioni industriali si basa esclusivamente sulla pressatura meccanica senza impiego di solventi chimici. Di conseguenza, la farina residua risulta priva di contaminanti da lavorazione, eccezion fatta per eventuali residui già presenti nella coltivazione agricola del girasole. Questo rappresenta un vantaggio significativo rispetto ad altri sottoprodotti oleari ottenuti mediante estrazione con solventi organici.

Tuttavia, l'incremento della quota di farina di girasole ha prodotto effetti negativi sulla struttura fisica del pane. Con sostituzioni pari o superiori al 20%, i ricercatori hanno documentato una riduzione del volume delle pagnotte e un aumento della durezza della mollica, accompagnati da modifiche nella porosità interna che hanno compromesso la morbidezza caratteristica del pane tradizionale. Questi cambiamenti sono attribuibili principalmente alle differenze nella composizione proteica: mentre il glutine della farina di grano forma una rete elastica che intrappola i gas della lievitazione, le proteine del girasole non possiedono questa capacità strutturante.

Per ovviare a questi limiti tecnologici, il team di ricerca ha sviluppato una soluzione innovativa: un estratto acquoso di farina di girasole, ottenuto semplicemente mescolando la farina con acqua e procedendo alla filtrazione, senza necessità di trattamenti fisici o chimici addizionali. L'incorporazione di questo estratto nelle formulazioni ha permesso di preservare la struttura e la consistenza del pane, mantenendole comparabili a quelle del prodotto tradizionale pur conservando i vantaggi nutrizionali. Mesquita suggerisce che sviluppi futuri potrebbero esplorare se l'estratto possa sostituire completamente la farina solida o essere combinato con essa in proporzioni variabili, offrendo ai panificatori industriali formulazioni ottimizzate per la produzione su larga scala.

Lo studio si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dei sottoprodotti industriali nell'ottica dell'economia circolare, modello che mira a superare l'approccio lineare "estrai-produci-scarta" per mantenere materiali e risorse in circolazione il più a lungo possibile. La farina parzialmente sgrassata di semi di girasole rappresenta un esempio concreto di come questa visione possa tradursi in benefici tangibili: miglioramento della salute umana attraverso un'alimentazione più ricca nutrizionalmente, riduzione dell'impatto ambientale mediante il riutilizzo di scarti industriali, e vantaggi economici sia per i produttori di olio sia per i panificatori che accedono a ingredienti funzionali a basso costo.

La ricerca è stata condotta in collaborazione tra il Laboratorio Multidisciplinare di Alimentazione e Salute (LabMAS) della Scuola di Scienze Applicate dell'Università Statale di Campinas (FCA-UNICAMP) a Limeira e il Laboratorio di Tecnologia Alimentare e Nutrizione dell'Università Federale di San Paolo (UNIFESP) nel campus di Baixada Santista. Il finanziamento è stato fornito dalla FAPESP (Fondazione di Sostegno alla Ricerca dello Stato di San Paolo) attraverso sei progetti distinti, mentre Mesquita ha successivamente ottenuto una borsa per giovani ricercatori dedicata a innovazioni sostenibili nella bioraffineria attraverso la valorizzazione di macroalghe. Le prospettive future della ricerca includono l'ottimizzazione delle formulazioni per applicazioni commerciali e l'esplorazione di sinergie con altri sottoprodotti vegetali, ampliando così la gamma di ingredienti funzionali disponibili per un'industria alimentare più sostenibile e orientata alla salute.