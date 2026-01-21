La malattia di Parkinson, che colpisce circa un milione di americani con quasi 90.000 nuove diagnosi ogni anno secondo la Parkinson's Foundation, potrebbe finalmente essere affrontata alla radice e non solo nei suoi sintomi. Un gruppo di ricercatori della Case Western Reserve University ha infatti identificato un meccanismo molecolare chiave che provoca la degenerazione dei neuroni dopaminergici, aprendo la strada a una strategia terapeutica completamente nuova che mira a bloccare il processo degenerativo invece di limitarsi a gestire i disturbi motori.

Il fulcro della scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Molecular Neurodegeneration, riguarda un'interazione proteica patologica finora sconosciuta. Dopo tre anni di indagini sperimentali, il team guidato da Xin Qi, professore di scienze cerebrali presso la School of Medicine dell'università statunitense, ha dimostrato che l'alfa-sinucleina – la proteina che si accumula in modo anomalo nel cervello dei pazienti parkinsoniani – interferisce con un enzima chiamato ClpP, normalmente coinvolto nei processi di manutenzione cellulare.

Questa interazione anomala innesca una cascata di eventi che compromette i mitocondri, le centrali energetiche delle cellule neuronali. Quando l'alfa-sinucleina si lega in modo aberrante alla ClpP, l'enzima perde la sua funzione protettiva e i mitocondri iniziano a deteriorarsi, privando i neuroni dell'energia necessaria per sopravvivere. Gli esperimenti condotti su diversi modelli di ricerca hanno confermato che questa disfunzione mitocondriale accelera significativamente la progressione della malattia di Parkinson.

"Abbiamo scoperto un'interazione dannosa tra proteine che danneggia le centrali energetiche del cervello, i mitocondri. Ancora più importante, abbiamo sviluppato un approccio mirato che può bloccare questa interazione"

La risposta terapeutica sviluppata dal gruppo di ricerca è un composto denominato CS2, progettato per funzionare come molecola "esca". Il principio d'azione è elegante nella sua semplicità: CS2 attrae l'alfa-sinucleina distogliendola dall'enzima ClpP, impedendo così che si formi il legame patologico e preservando la funzionalità mitocondriale. In questo modo, le cellule cerebrali mantengono la loro capacità di produrre energia e i neuroni dopaminergici possono continuare a svolgere il loro ruolo nel controllo del movimento.

Le validazioni sperimentali del composto sono state condotte su diversi sistemi biologici, inclusi tessuti cerebrali umani, neuroni derivati da pazienti affetti da Parkinson e modelli murini della malattia. In tutti questi contesti, la somministrazione di CS2 ha prodotto risultati incoraggianti: riduzione dell'infiammazione cerebrale, miglioramento delle funzioni motorie e recupero delle capacità cognitive. Come ha sottolineato Di Hu, ricercatore del Dipartimento di Fisiologia e Biofisica della stessa università, "questo rappresenta un approccio fondamentalmente nuovo al trattamento della malattia di Parkinson. Invece di trattare solo i sintomi, stiamo prendendo di mira una delle cause profonde della malattia stessa".

La scoperta si inserisce in un filone di ricerca che sta rivoluzionando la comprensione delle malattie neurodegenerative, spostando l'attenzione dai sintomi visibili ai meccanismi molecolari che li generano. Attualmente, i farmaci disponibili per il Parkinson – principalmente basati sulla levodopa e sugli agonisti dopaminergici – offrono un sollievo temporaneo che tende a diminuire con il progredire della malattia, senza influenzare il processo degenerativo sottostante. L'approccio sviluppato a Case Western Reserve potrebbe invece rallentare o arrestare la morte neuronale, modificando radicalmente la traiettoria della patologia.

Il progetto ha beneficiato dell'eccellenza della Case Western Reserve University nella biologia mitocondriale e nello studio delle malattie neurodegenerative, settori in cui l'istituzione ha costruito una reputazione internazionale. L'ambiente collaborativo e la disponibilità di modelli sperimentali avanzati hanno permesso di tradurre osservazioni biologiche fondamentali in una potenziale strategia terapeutica in tempi relativamente brevi.

Nei prossimi cinque anni, il gruppo di ricerca prevede di portare la scoperta verso le sperimentazioni cliniche sull'uomo. Il piano include il perfezionamento del composto CS2 per l'uso umano, l'espansione dei test di sicurezza ed efficacia, l'identificazione di biomarcatori molecolari specifici associati alla progressione della malattia e lo sviluppo di protocolli terapeutici personalizzati. L'obiettivo ambizioso, nelle parole di Xin Qi, è "sviluppare terapie mirate ai mitocondri che permettano alle persone di recuperare funzionalità e qualità di vita normali, trasformando il Parkinson da una condizione progressiva e invalidante in una malattia gestibile o risolta". Una prospettiva che, se confermata negli studi clinici, potrebbe cambiare radicalmente la vita di milioni di pazienti in tutto il mondo.