SpaceX, la missione orbitale con equipaggio civile è tornata sulla Terra

Inspiration4, la prima missione spaziale con equipaggio civile, è tornata sulla Terra. La capsula Crew Dragon di SpaceX noleggiata dal miliardario Jared Isaacman è ammarata nell’Oceano Atlantico al largo delle coste della Florida dopo tre giorni in orbita. Lo splashdown ha segnato la fine della storica missione che ha rappresentato la prima volta che un veicolo spaziale di proprietà è gestito privatamente ed ha volato nello spazio con un equipaggio che non ha coinvolto alcun astronauta governativo. All’interno della capsula Resilience riutilizzabile c’erano il comandante della missione Jared Isaacman, l’ufficiale medico Hayley Arceneaux, lo specialista di missione Chris Sembroski e il pilota di missione Dr. Sian Proctor.

Durante la missione di tre giorni iniziata il 15 settembre 2021, quando è stato lanciato in cima a un razzo SpaceX Falcon 9 dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida, il veicolo spaziale ha raggiunto un’altitudine di 575 km, rendendola la missione con equipaggio che è volata più in alto dai tempi del volo STS-61 dello Space Shuttle nel 1993, trasportando il telescopio spaziale Hubble.

Mentre erano nello spazio, l’equipaggio ha realizzato webcast dal vivo per il pubblico sulla Terra e quando non stavano conducendo ricerche sulla salute umana, hanno goduto di viste della Terra da una cupola di vetro multistrato che ha sostituito il meccanismo di attracco nel naso della capsula. Tuttavia, lo scopo principale della missione era quello di contribuire a raccogliere 200 milioni di dollari per il St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis, nel Tennessee.

Sebbene sia stata pubblicizzata come la prima missione spaziale con un equipaggio “tutto civile”, quell’onore va alla Vostok 6 nel 1963 quando, sebbene fosse un veicolo spaziale governativo, Valentina Tereshkova divenne non solo la prima donna nello spazio, ma anche la prima astronauta che non deteneva un grado militare. Tuttavia, Arceneaux ha stabilito un nuovo record come il più giovane americano in orbita e Inspiration4 ha contribuito per la prima volta, insieme alla Stazione Spaziale Internazionale e alla missione cinese Tiangong, a far sì che quattordici persone fossero in orbita contemporaneamente.