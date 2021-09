Spazio, gli astronauti cinesi rientrano dopo 90 giorni sulla stazione spaziale Tiangong

I tre astronauti cinesi hanno completato la missione con equipaggio più lunga della storia del Paese e hanno iniziato il loro viaggio di ritorno giovedì, dopo 90 giorni trascorsi presso la stazione spaziale di Tiangtong conducendo passeggiate spaziali ed esperimenti scientifici.

La missione faceva parte del programma spaziale fortemente promosso dalla Cina, che ha già visto la nazione far atterrare un rover su Marte e inviare sonde sulla Luna. Il velivolo che trasporta i tre astronauti dovrebbe tornare sulla terra venerdì, secondo quanto riferito dalle notizie statali della China Aerospace. Il lancio della prima missione con equipaggio di Pechino in quasi cinque anni ha coinciso con il 100 ° anniversario del Partito Comunista al potere il 1 ° luglio, ed è stato il momento clou di una massiccia campagna di propaganda.

Tiangong, che significa “palazzo celeste”, dovrebbe durare almeno 10 anni. Il modulo principale della stazione spaziale, dove vivevano gli astronauti, ha spazi di vita separati per ogni astronauta, un “tapis roulant spaziale” e una cyclette, oltre a un centro di comunicazione per e-mail e videochiamate con controllo a terra, come spiegato dall’amministrazione spaziale cinese. La missione è guidata da Nie Haisheng, un pilota decorato dell’aeronautica militare dell’Esercito popolare di liberazione, che in precedenza aveva già partecipato ad altre due missioni spaziali. Anche gli altri due astronauti, Liu Boming e Tang Hongbo, sono nell’esercito.

L’agenzia spaziale cinese sta pianificando un totale di 11 lanci entro la fine del prossimo anno, tra cui altre tre missioni con equipaggio che consegneranno due moduli di laboratorio per espandere la stazione. Le ambizioni spaziali della Cina sono state alimentate in parte da un divieto degli Stati Uniti ad ospitare i suoi astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, che rappresenta una collaborazione tra Stati Uniti, Russia, Canada, Europa e Giappone. La ISS dovrebbe andare in pensione dopo il 2024, anche se la NASA ha detto che potrebbe potenzialmente rimanere funzionale oltre il 2028.