Spirit of Innovation, decolla l’aereo completamente elettrico di Rolls-Royce

L’aereo Spirit of Innovation ad alta velocità e completamente elettrico di Rolls-Royce ha volato per la prima volta lo scorso 15 settembre 2021, decollando dal sito Boscombe Down del Ministero della Difesa britannico fuori Amesbury, Wiltshire, Inghilterra per un volo di 15 minuti. Il primo volo arriva oltre sei mesi dopo le sue prime prove di taxi e oltre un anno dopo il suo decollo originariamente previsto. Il programma passerà ora a una fase di test di volo più intensa per raccogliere dati sull’energia elettrica del velivolo e sulle prestazioni del sistema di propulsione e culminerà nel tentativo di volare a oltre 480 km/h.

Parte del programma Accelerating the Electrification of Flight (ACEL), lo Spirit of Innovation è stato sviluppato da Rolls-Royce non solo per stabilire un nuovo record di velocità aerea a propulsione elettrica, ma anche per spingere lo sviluppo dei taxi aerei eVTOL a decollo verticale. All’interno dell’elegante scafo aerodinamico che si rifà ai classici aerei da corsa del 1930 è quello che Rolls-Royce sostiene sia il pacco batterie più denso di potenza mai assemblato per un aereo, che consiste in un pacco batterie di 6000 celle che superano i 400 kW (536 CV) a 750 V attraverso il propulsore elettrico e potrebbero raggiungere una potenza massima di 750 kW (1.000 CV) con un radiatore di raffreddamento del sistema di gestione termica attiva per evitare che il sistema si surriscaldi.

Le batterie azionano tre motori elettrici leggeri YASA 750R per azionare il trio di pale azionate elettricamente della singola elica che girano a 2.400 giri/min per una guida più stabile e un’efficienza energetica fino al 90%. Inoltre, i sensori monitorano le prestazioni attraverso 20.000 punti di rilevamento nel gruppo propulsore. “Il primo volo dello Spirit of Innovation è un grande risultato per il team ACCEL e Rolls-Royce”, Warren East, CEO di Rolls-Royce. “Siamo concentrati sulla produzione delle innovazioni tecnologiche di cui la società ha bisogno per decarbonizzare il trasporto aereo, terrestre e marittimo e cogliere l’opportunità economica della transizione verso lo zero netto. Non si tratta solo di battere un record mondiale; l’avanzata tecnologia di batteria e propulsione sviluppata per questo programma ha applicazioni entusiasmanti per il mercato della mobilità aerea urbana e può contribuire a rendere il ‘jet zero’ una realtà”.