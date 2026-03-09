La ricerca sulle potenzialità terapeutiche degli psichedelici si trova oggi a un bivio cruciale: da un lato, le evidenze scientifiche accumulate negli ultimi due decenni indicano che composti come la psilocibina — il principio attivo dei cosiddetti "funghi magici" — possiedono un reale potenziale nel trattamento di depressione, disturbi d'ansia, dipendenze da sostanze e alcune patologie neurodegenerative; dall'altro, gli effetti allucinogeni intensi che accompagnano questi composti rappresentano un ostacolo concreto alla loro adozione clinica su larga scala. Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Medicinal Chemistry dell'American Chemical Society affronta direttamente questo nodo, descrivendo la sintesi e la caratterizzazione di molecole derivate dalla psilocina — la forma attiva prodotta dal metabolismo della psilocibina nell'organismo — con un profilo farmacologico potenzialmente più gestibile rispetto al composto originale.

Il razionale scientifico alla base di questa ricerca affonda le radici nella neurobiologia della serotonina, un neurotrasmettitore fondamentale per la regolazione dell'umore, della cognizione e di numerose altre funzioni cerebrali. Molti disturbi psichiatrici e condizioni neurodegenerative, incluso il morbo di Alzheimer, sono associati ad alterazioni nei circuiti serotoninergici. La psilocibina e la psilocina esercitano i loro effetti proprio modulando i recettori per la serotonina nel cervello — in particolare il recettore 5-HT2A — ma questa stessa interazione è responsabile delle esperienze psichedeliche che possono scoraggiare i pazienti dal sottoporsi a trattamenti altrimenti potenzialmente benefici.

Il gruppo di ricerca guidato da Sara De Martin, Andrea Mattarei e Paolo Manfredi ha progettato cinque varianti chimiche della psilocina, ingegnerizzate per rilasciare la molecola attiva nel cervello in modo più graduale e prolungato rispetto alla psilocibina farmaceutica. L'ipotesi di partenza era che una cinetica di rilascio più lenta potesse dissociare l'attività terapeutica dagli effetti allucinogeni, i quali sono in parte correlati alla rapidità e all'entità del picco di concentrazione cerebrale di psilocina.

La metodologia sperimentale ha seguito un percorso a due fasi. In prima battuta, i cinque composti sono stati valutati in vitro utilizzando campioni di plasma umano e sistemi che simulano le condizioni di assorbimento gastrointestinale. Queste analisi hanno permesso di identificare il candidato più promettente, denominato 4e, caratterizzato da un'elevata stabilità durante la fase di assorbimento e da un profilo di rilascio graduale della psilocina. Contestualmente, il composto 4e ha dimostrato di attivare i principali recettori serotoninergici a livelli paragonabili a quelli della psilocina stessa, un risultato essenziale per preservare l'attività biologica terapeuticamente rilevante.

Nella seconda fase, i ricercatori hanno condotto esperimenti comparativi su modelli murini, somministrando per via orale dosi equivalenti di 4e e psilocibina farmaceutica. Il monitoraggio delle concentrazioni plasmatiche e cerebrali nell'arco di 48 ore ha rivelato che 4e attraversa efficacemente la barriera emato-encefalica, producendo nel cervello livelli di psilocina più bassi ma significativamente più duraturi rispetto a quelli indotti dalla psilocibina di riferimento.

"I nostri risultati sono coerenti con una prospettiva scientifica emergente che suggerisce la possibilità di dissociare gli effetti psichedelici dall'attività serotoninergica, aprendo la strada a nuove strategie terapeutiche più sicure e pratiche." — Andrea Mattarei

Sul piano comportamentale, l'osservazione più significativa riguarda il numero di head twitches — le scosse del capo — registrate negli animali trattati. Questo parametro è ampiamente utilizzato in neuropsicofarmacologia come indicatore affidabile dell'attività psichedelica nei roditori, poiché riflette l'attivazione del recettore 5-HT2A. I topi che avevano ricevuto il composto 4e mostrarono un numero significativamente inferiore di questi movimenti rispetto agli animali trattati con psilocibina, nonostante 4e interagisse fortemente con i recettori serotoninergici. I ricercatori attribuiscono questa differenza principalmente alla cinetica di rilascio: non tanto la quantità totale di psilocina raggiunta nel cervello, quanto la velocità con cui essa viene rilasciata sembrerebbe determinare l'intensità degli effetti allucinogeni.

Questo dato sperimentale si inserisce in un dibattito aperto nella comunità neuroscientifica: la questione se gli effetti terapeutici degli psichedelici richiedano necessariamente l'esperienza soggettiva dell'alterazione della coscienza, oppure possano essere mediati da meccanismi molecolari distinti. La scoperta che 4e mantiene l'attività sui recettori della serotonina riducendo al tempo stesso le risposte comportamentali psichedelico-simili suggerisce che la dissociazione tra i due profili sia farmacologicamente perseguibile, almeno nei modelli animali.

Lo studio è stato finanziato da MGGM Therapeutics, LLC, in collaborazione con NeuroArbor Therapeutics Inc., e diversi autori dichiarano di essere inventori di brevetti correlati alla psilocina — un aspetto rilevante ai fini della valutazione dei potenziali conflitti di interesse. I risultati, per quanto promettenti, rappresentano una fase molto precoce del processo di sviluppo farmacologico: prima di poter valutare sicurezza ed efficacia terapeutica nell'essere umano, sarà necessario comprendere in modo più approfondito i meccanismi d'azione di queste molecole e studiarne l'impatto biologico complessivo attraverso ulteriori sperimentazioni precliniche.

Le domande aperte sono numerose e scientificamente stimolanti. Occorrerà stabilire se il profilo farmacocinetico osservato nei topi si traduca in effetti analoghi nei primati e, successivamente, negli esseri umani, data la notevole variabilità interspecifica nel metabolismo degli indoli. Sarà inoltre fondamentale caratterizzare il comportamento di 4e e degli altri derivati in modelli patologici rilevanti — quali modelli di depressione resistente ai trattamenti o di decadimento cognitivo associato alla neurodegenerazione — per verificare se l'attività sui recettori serotoninergici si traduca effettivamente in benefici funzionali misurabili. La strada verso eventuali applicazioni cliniche è ancora lunga, ma questa ricerca indica una direzione metodologicamente solida per lo sviluppo di psichedelici non allucinogeni come classe farmacologica autonoma.