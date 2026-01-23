Con il pensionamento di Sunita Williams, avvenuto il 27 dicembre 2025, si chiude una delle carriere più straordinarie nella storia dell'esplorazione spaziale umana. Dopo 27 anni di servizio presso la NASA, questa pioniera dell'astronautica lascia un'eredità di primati scientifici e tecnologici che hanno contribuito in modo sostanziale allo sviluppo delle capacità umane nello spazio. I suoi contributi spaziano dalla ricerca scientifica a bordo della Stazione Spaziale Internazionale alla sperimentazione di sistemi commerciali per il volo umano in orbita bassa, elementi fondamentali per la prossima era dell'esplorazione lunare e marziana.

Il curriculum spaziale di Williams rappresenta un punto di riferimento per le metriche delle missioni di lunga durata. I numeri parlano chiaro: 608 giorni complessivi trascorsi in orbita, un risultato che la colloca al secondo posto tra tutti gli astronauti NASA per tempo cumulativo nello spazio. La sua permanenza più lunga in singola missione ammonta a 286 giorni, condivisa con l'astronauta Butch Wilmore durante le missioni congiunte Boeing Starliner e SpaceX Crew-9, un dato che la posiziona al sesto posto per gli americani nella classifica delle missioni di durata massima.

Particolarmente significativo risulta il suo contributo alle attività extraveicolari, settore cruciale per la manutenzione e l'espansione delle infrastrutture orbitali. Williams ha completato nove passeggiate spaziali per un totale di 62 ore e 6 minuti di lavoro all'esterno della stazione, stabilendo il record assoluto di tempo EVA (Extra-Vehicular Activity) per un'astronauta donna e il quarto posto nella classifica generale di tutti i tempi. Queste attività hanno incluso interventi tecnici complessi, dalla riparazione di perdite nei radiatori della ISS alla sostituzione di componenti critici per la distribuzione dell'energia generata dai pannelli solari.

La prima esperienza orbitale di Williams risale al dicembre 2006, quando partecipò alla missione STS-116 a bordo dello space shuttle Discovery, per poi rientrare sulla Terra con la missione STS-117 dell'Atlantis. Durante questa permanenza, servì come ingegnere di volo per le Expeditions 14 e 15, completando quattro passeggiate spaziali che all'epoca costituirono un primato. Nel 2012, la sua seconda missione la vide partire dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan per un soggiorno di 127 giorni come membro delle Expedition 32/33, assumendo il comando della stazione durante la Expedition 33, esperienza che avrebbe replicato anni dopo.

"Lo spazio è il mio posto preferito in assoluto: la Stazione Spaziale Internazionale, le persone, l'ingegneria e la scienza sono davvero ispiratori e hanno reso possibili i prossimi passi dell'esplorazione verso Luna e Marte"

La missione più recente e tecnicamente complessa di Williams ha avuto inizio nel giugno 2024, quando è stata selezionata insieme a Wilmore per il Crew Flight Test della capsula Starliner di Boeing, primo volo con equipaggio di questo veicolo commerciale. Questa missione rappresentava un momento cruciale nel programma NASA di transizione verso sistemi di trasporto spaziale sviluppati da partner privati per l'orbita terrestre bassa. I due astronauti si sono successivamente integrati nelle Expeditions 71/72, con Williams che ha nuovamente assunto il comando della stazione durante la Expedition 72, dimostrando capacità di leadership consolidate in ambiente spaziale. Il rientro sulla Terra è avvenuto nel marzo 2025 a bordo della missione SpaceX Crew-9, completando così un'odissea orbitale di quasi nove mesi.

Oltre ai primati nelle attività di volo, Williams ha stabilito un record di natura particolare che testimonia la versatilità della ricerca scientifica in microgravità: è stata la prima persona a correre una maratona nello spazio, un esperimento che ha fornito dati preziosi sulla fisiologia dell'esercizio in condizioni di assenza di peso, fondamentali per pianificare missioni di lunghissima durata verso Marte.

Il contributo di Williams alla NASA si estende ben oltre le missioni spaziali. Nel 2002 ha partecipato al programma NEEMO (NASA Extreme Environments Mission Operations), trascorrendo nove giorni in un habitat sottomarino, ambiente analogico che simula aspetti dell'isolamento e delle condizioni operative spaziali. Dopo la prima missione orbitale ha ricoperto il ruolo di vice capo dell'Ufficio Astronauti della NASA, mentre successivamente è stata direttrice delle Operazioni a Star City, in Russia, coordinando le attività degli astronauti presso il centro di addestramento russo. Recentemente ha contribuito allo sviluppo di una piattaforma di addestramento con elicotteri progettata per preparare gli astronauti agli allunaggi del programma Artemis, dove le capacità di pilotaggio manuale saranno cruciali.

La formazione accademica e militare di Williams riflette la preparazione multidisciplinare richiesta per l'esplorazione spaziale. Originaria di Needham, Massachusetts, ha conseguito una laurea in scienze fisiche presso l'Accademia Navale degli Stati Uniti e un master in gestione ingegneristica presso il Florida Institute of Technology. Ritiratasi dalla Marina con il grado di capitano, vanta oltre 4.000 ore di volo su 40 tipi diversi di aeromobili, esperienza che ha fornito le basi per le sue capacità di pilotaggio e problem-solving in ambienti estremi.

Come ha sottolineato Jared Isaacman, amministratore della NASA, il lavoro di Williams ha posto le fondamenta per le missioni Artemis verso la Luna e per i futuri viaggi verso Marte, aprendo la strada alle missioni commerciali in orbita bassa. Scott Tingle, capo dell'Ufficio Astronauti presso il Johnson Space Center, ha evidenziato come la sua figura abbia ispirato generazioni di colleghi e aspiranti esploratori spaziali. La ricerca condotta durante le sue missioni ha spaziato dalla fisiologia umana alla scienza dei materiali, dalla fluidodinamica in microgravità agli esperimenti tecnologici per sistemi di supporto vitale avanzati.

Le prospettive future dell'esplorazione spaziale umana si baseranno sui dati raccolti durante carriere come quella di Williams. Le conoscenze accumulate sui voli di lunga durata, gli effetti fisiologici della permanenza prolungata in microgravità, le procedure operative per le attività extraveicolari e l'integrazione di sistemi commerciali rappresentano elementi essenziali per pianificare missioni di mesi o anni verso destinazioni più lontane.