Terraformare Marte? Con un campo magnetico artificiale

Il giorno di Marte è circa della stessa lunghezza di quello della Terra, ha molta acqua ghiacciata appena sotto la sua superficie, e probabilmente potrebbe avere un’atmosfera ragionevolmente respirabile nel tempo. Manca però un forte campo magnetico che, secondo un recente studio, potremmo dargli noi, per favorire così la terraformazione.

La ragione per cui i campi magnetici sono così importanti è che possono proteggere un pianeta dal vento solare e dalle particelle ionizzanti. Il campo magnetico terrestre impedisce alla maggior parte delle particelle cariche ad alta energia di raggiungere la superficie. Vengono deviati dalla Terra, tenendoci al sicuro.

Il campo magnetico aiuta anche a prevenire che i venti solari spoglino la terra della sua atmosfera col tempo. In principio Marte aveva un’atmosfera spessa e ricca di acqua, ma fu gradualmente impoverito senza la protezione di un forte campo magnetico.

Marte, immagine della Viking 1. Crediti: NASA / JPL / USGS

Sfortunatamente, non possiamo semplicemente ricreare il campo magnetico terrestre su Marte. Il nostro campo è generato da un effetto dinamo nel nucleo della Terra, dove la convezione delle leghe di ferro genera il campo geomagnetico terrestre. L’interno di Marte è più piccolo e più freddo, e non possiamo semplicemente “avviarlo” per creare una dinamo magnetica. Ma ci sono alcuni modi in cui possiamo creare un campo magnetico artificiale, come dimostra un recente studio.

Le idee per generare un campo magnetico marziano sono state proposte in precedenza e di solito coinvolgono solenoidi terrestri o orbitali che creano un livello base di protezione magnetica. Come sottolinea lo studio, se si desidera un buon campo magnetico planetario, ciò di cui si ha veramente bisogno è un forte flusso di particelle cariche, sia all’interno del pianeta che intorno al pianeta. Dal momento che il primo non è una grande opzione per Marte, il team guarda al secondo.

Si è scoperto che è possibile creare un anello di particelle cariche intorno a Marte, grazie alla sua luna Phobos. Phobos è la più grande delle due lune marziane e orbita attorno al pianeta abbastanza vicino. Così vicino che fa un viaggio intorno a Marte ogni 8 ore. Quindi il team propone di utilizzare Phobos ionizzando le particelle dalla sua superficie, quindi accelerandole in modo da creare un toroide di plasma lungo l’orbita di Phobos. Ciò creerebbe un campo magnetico abbastanza forte da proteggere Marte. È un piano audace e, sebbene sembri realizzabile, gli ostacoli ingegneristici sono significativi. Ma come sottolineano gli autori, questo è il momento delle idee.