Tessuti biologici stampati in 3D, la rivoluzionaria ricerca che potrebbe cambiare le nostre vite

Innovazione nel campo della bioprinting: un team di ingegneri biomedici dell'Università di Melbourne ha sviluppato una biostampante in grado di riprodurre fedelmente diversi tessuti umani. Questo nuovo strumento si rivela cruciale per la ricerca oncologica, permettendo la replicazione di organi e tessuti specifici, con significativi miglioramenti nello sviluppo di nuove terapie farmacologiche.

Il loro lavoro, pubblicato sotto il nome di "Dynamic Interface Printing" sulla rivista Nature, introduce un metodo di stampa 3D innovativo. Questa tecnica utilizza un confine aria-liquido modulato acusticamente per creare strutture tridimensionali di scala centimetrica in pochi secondi, senza bisogno di sistemi di feedback complessi o di chimica specializzata.

Quest'avanzamento tecnologico si propone come una soluzione fondamentale per ridurre l'impiego di modelli animali, guidando verso una direzione di ricerca più etica e sostenibile.

"Oltre a migliorare drasticamente la velocità di stampa, il nostro approccio consente un certo grado di posizionamento delle cellule all'interno dei tessuti stampati. L'errato posizionamento delle cellule è uno dei motivi per cui la maggior parte delle biostampanti 3D non riesce a produrre strutture che rappresentino accuratamente i tessuti umani", spiega David Collins, PhD, professore associato e capo del Collins BioMicrosystems Lab all'Università di Melbourne.

La bio-stampante sviluppata dall'università australiana utilizza bolle vibranti per posizionare le cellule all'interno delle strutture stampate, un processo significativamente più veloce rispetto ai metodi tradizionali che operano strato dopo strato e che possono impiegare ore.

L'integrazione della nuova biostampante nell'ambito della ricerca farmaceutica promette di accelerare notevolmente lo sviluppo di terapie personalizzate. Grazie alla capacità di stampare direttamente su piastre standard utilizzate nei laboratori, si evita il rischioso trasferimento delle strutture cellulari, incrementando la sopravvivenza delle cellule e mantenendo l'integrità e sterilità delle strutture stampate.

Callum Vidler, dottorando e autore principale dello studio, sottolinea come la tecnologia oltrepassi le limitazioni delle biostampanti attuali offrendo "vantaggi significativi in termini di velocità, precisione e consistenza". La collaborazione con circa 60 ricercatori di istituti di prestigio come il Peter MacCallum Cancer Centre, Harvard Medical School e Sloan Kettering Cancer Centre ha già raccolto feedback estremamente positivi, confermando l'ampio potenziale di questa innovazione nel campo della biologia e della medicina personalizzata.

L'adozione di questa tecnologia non solo migliorerebbe l'efficienza della ricerca medica, ma potrebbe anche costituire un importante passo verso applicazioni cliniche più dirette, riducendo i tempi di sviluppo per nuovi trattamenti e potenzialmente salvando più vite umane grazie a terapie su misura più rapide ed efficaci.