La possibilità di identificare il morbo di Parkinson prima che i danni cerebrali diventino irreversibili rappresenta una delle frontiere più promettenti nella ricerca neurodegenerativa. Un gruppo di scienziati della Chalmers University of Technology in Svezia e dell'Oslo University Hospital in Norvegia ha individuato marcatori biologici specifici che si manifestano soltanto nelle fasi iniziali della malattia, lasciando tracce rilevabili nel sangue per una finestra temporale limitata ma cruciale. La scoperta, pubblicata sulla rivista npj Parkinson's Disease, apre scenari inediti sia per la diagnosi precoce che per lo sviluppo di terapie in grado di intervenire quando il cervello è ancora sostanzialmente integro.

Il Parkinson colpisce oltre 10 milioni di persone nel mondo e viene considerato ormai una condizione endemica. Con l'invecchiamento progressivo della popolazione globale, le proiezioni indicano che questo numero potrebbe più che raddoppiare entro il 2050, superando i 20 milioni di casi. Nonostante la portata crescente del fenomeno, attualmente non esistono né una cura definitiva né metodi di screening diffusi capaci di rilevare la patologia prima che provochi danni cerebrali significativi e spesso permanenti.

La particolarità della malattia risiede nel suo sviluppo estremamente graduale: in molti pazienti, la fase prodromica può protrarsi fino a 20 anni prima che compaiano i sintomi motori classici. Durante questo lungo periodo, tuttavia, si verificano già alterazioni profonde a livello cellulare. Quando tremori, rigidità muscolare e rallentamento dei movimenti diventano evidenti, tra il 50 e l'80 per cento delle cellule cerebrali rilevanti risulta già danneggiato o completamente distrutto. Come spiega Danish Anwer, dottorando presso il Dipartimento di Scienze della Vita della Chalmers e primo autore dello studio, questa tempistica rende imperativo anticipare il momento della diagnosi per contrastare la progressione patologica prima che raggiunga livelli irreparabili.

I ricercatori hanno concentrato la loro attenzione su due processi biologici fondamentali che sembrano attivarsi nelle primissime fasi della malattia. Il primo riguarda il sistema di riparazione del DNA, il complesso meccanismo cellulare deputato a identificare e correggere i danni al materiale genetico. Il secondo concerne la risposta cellulare allo stress, una reazione protettiva attraverso cui le cellule deviano energia dalle funzioni ordinarie verso attività di riparazione e difesa quando percepiscono minacce alla loro integrità.

"Abbiamo individuato una finestra di opportunità cruciale in cui la malattia può essere rilevata prima che il danno nervoso cerebrale causi sintomi motori"

Applicando tecniche di machine learning e metodi analitici avanzati, il team ha identificato un pattern distintivo nell'attività genica correlata alla riparazione del DNA e alla risposta allo stress. Questo profilo molecolare emergeva esclusivamente nei soggetti nella fase prodromica del Parkinson, mentre risultava assente sia negli individui sani sia nei pazienti che avevano già sviluppato manifestazioni motorie. L'elemento più sorprendente, sottolineato da Annikka Polster, professoressa assistente alla guida dello studio, consiste proprio nella natura transitoria di questi marcatori: il loro apparire e scomparire suggerisce che riflettano meccanismi patologici attivi soltanto in uno stadio iniziale specifico, rendendo questo momento particolarmente interessante anche per interventi terapeutici mirati.

La comunità scientifica internazionale cerca da anni indicatori affidabili del Parkinson precoce, esplorando tecniche che vanno dalla neuroimaging all'analisi del liquido cerebrospinale. Tuttavia, nessuno di questi approcci ha finora prodotto un test di screening validato e applicabile su larga scala prima della comparsa dei sintomi. La rilevanza della ricerca svedese-norvegese risiede nell'aver individuato biomarcatori misurabili attraverso prelievi ematici, un metodo economicamente sostenibile e facilmente accessibile per programmi di screening di massa.

Lo studio, finanziato dalla Michael J. Fox Foundation, dal Research Council of Norway e dal Swedish Research Council, rappresenta il risultato di una collaborazione che ha beneficiato anche del supporto dell'infrastruttura di supercalcolo nazionale svedese NAISS. I ricercatori hanno analizzato campioni longitudinali, seguendo nel tempo l'evoluzione dei profili molecolari per distinguere le firme genetiche caratteristiche delle diverse fasi patologiche.

Secondo le stime del gruppo di ricerca, entro cinque anni potrebbero iniziare le sperimentazioni di test ematici per l'identificazione precoce del Parkinson nei sistemi sanitari. Parallelamente, la comprensione approfondita dei meccanismi biologici individuati potrebbe accelerare lo sviluppo di nuove terapie. Polster evidenzia un aspetto particolarmente promettente: la possibilità di ricorrere al drug repurposing, ovvero il riutilizzo di farmaci già approvati per altre patologie che condividono gli stessi meccanismi genetici o le medesime vie molecolari attivate nel Parkinson iniziale.

La fase prodromica della malattia si manifesta frequentemente con sintomi non motori che precedono di anni le alterazioni del movimento: disturbi del comportamento durante il sonno REM, riduzione dell'olfatto, stitichezza, depressione e ansia. Questi segnali, spesso sottovalutati o attribuiti ad altre cause, rappresentano in realtà manifestazioni precoci di processi neurodegenerativi già in atto. La disponibilità di biomarcatori ematici specifici potrebbe trasformare radicalmente l'approccio clinico, permettendo di intercettare la patologia quando questi sintomi aspecifici compaiono, ben prima che la perdita neuronale diventi massiva.

Il prossimo obiettivo della ricerca consiste nell'approfondire esattamente come funzionano questi meccanismi biologici precoci e nello sviluppare strumenti diagnostici più raffinati per rilevarli con maggiore sensibilità. La possibilità di studiare i processi patologici mentre si manifestano, anziché ricostruirli retrospettivamente in cervelli già gravemente danneggiati, potrebbe fornire chiavi interpretative fondamentali per comprendere quali interventi farmacologici risultino più efficaci nel bloccare o rallentare la progressione neurodegenerativa. L'obiettivo ultimo rimane ambizioso ma sempre più concreto: trasformare il Parkinson da malattia inesorabilmente progressiva a condizione gestibile attraverso diagnosi tempestiva e interventi precoci mirati.