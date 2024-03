Un cannone a rotaia gigante per sparare gli aerei ipersonici nello spazio: la Cina ci sta lavorando

La Cina si prepara a rivoluzionare il settore aerospaziale con la progettazione di un gigantesco cannone a rotaia elettromagnetico, destinato a lanciare nello spazio aerei ipersonici più lunghi di un Boeing 737. Il progetto, noto come Tengyun, rappresenta un'ambiziosa iniziativa volta a accelerare la corsa della Cina verso l'esplorazione spaziale.

Gli scienziati e gli ingegneri cinesi hanno lavorato duramente sul progetto Tengyun fin dal 2016, ma sono stati necessari alcuni progressi recenti nella tecnologia dei lanci elettromagnetici e nel volo ipersonico per rendere questa visione una realtà imminente. Con il potenziale di ridurre significativamente i costi di lancio rispetto ai metodi tradizionali, il Tengyun potrebbe aprire nuove frontiere nell'esplorazione dello spazio.

Il cannone a rotaia sarà una struttura imponente, funzionante come una pista di lancio elettromagnetica, in grado di accelerare gli aerei ipersonici fino a Mach 1,6, consentendo loro di viaggiare a quasi il doppio della velocità del suono. Questi enormi aeromobili, con un peso di 50 tonnellate e dimensioni superiori a quelle di un Boeing 737, saranno progettati per entrare nello spazio dopo il lancio.

Tuttavia, la realizzazione di questo ambizioso progetto non è priva di sfide. Gli addetti ai lavori hanno dovuto affrontare alcune problematiche per quanto riguarda il design aerodinamico e la disposizione dei motori per garantire l'efficienza del volo ad alta velocità. Inoltre, superare i rischi associati a un decollo a bassa velocità ha richiesto soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate.

Per testare e raffinare questa tecnologia rivoluzionaria, la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) utilizzerà l'impianto di prova del Maglev ad alta velocità con binario a basso vuoto lungo 1,2 miglia a Datong. Questo laboratorio, inizialmente concepito per la ricerca sulla tecnologia dei treni a levitazione magnetica, sarà ora impiegato per sperimentare e raccogliere dati scientifici cruciali per il progetto Tengyun.

Se il progetto avrà successo, la Cina potrebbe consolidare ulteriormente la propria posizione nell'esplorazione dello spazio, offrendo una tecnologia rivoluzionaria e all'avanguardia non solo per il proprio programma spaziale, ma anche per altre nazioni interessate a ridurre i costi dei lanci nello spazio.