Un team dell’istituto Wake Forest stampa in 3D il tessuto epatico umano

Due team di ricercatori dell’Istituto di medicina rigenerativa del Wake Forest ha stampato in 3D un pezzo di fegato umano biologicamente vitale. Questa incredibile scoperta e realizzazione tecnica è stata premiata dalla NASA. I team, rispettivamente nominati Winston e WFIRM, sono riusciti ciascuno a produrre un pezzo di carne di un centimetro quadrato in grado di sopravvivere e operare nominalmente per un arco di trenta giorni, sebbene utilizzando metodologie divergenti.

La NASA dichiara che entrambe le squadre si siano affidate a “tecnologie di stampa 3D simili per creare stampi simili a gel, o impalcature, con una rete di canali progettati per mantenere livelli di ossigeno e nutrienti sufficienti per lasciare in vita i tessuti costruiti”, hanno, però, differito sui loro disegni e materiali di stampa.

“Non posso nascondere che questo sia un risultato davvero impressionante. Quando la NASA ha iniziato questa sfida nel 2016, non eravamo sicuri che ci sarebbe stato un vincitore”, ha dichiarato Jim Reuter, amministratore associato della NASA per la tecnologia spaziale, in un recente comunicato stampa. “Sarà eccezionale sentire parlare un giorno del primo trapianto di organi artificiali e pensare che questa nuova sfida della NASA potrebbe aver avuto un piccolo ruolo nel realizzarlo”.

Il gruppo Winston è stato dichiarato vincitore in modo che il team non solo riceva $ 300.000 per promuovere lo sviluppo della tecnologia, ma potrà inviare il suo esperimento sulla Stazione Spaziale Internazionale per ulteriori test. Il team WFIRM riceverà $ 100.000, ma nessuna spedizione orbitale, per continuare la sua ricerca. Le procedure e i prodotti medici che questa ricerca potenzialmente promette potrebbero essere rivoluzionari. Piuttosto che fare affidamento su una rete di volontari, i candidati al trapianto di organi di domani potrebbero semplicemente far stampare i loro organi sostitutivi prima dei loro interventi di trapianto, eliminando virtualmente le possibilità di rigetto e garantendo una corrispondenza genetica completa ogni volta.

“Il valore di un tessuto artificiale dipende interamente da quanto bene imita ciò che accade nel corpo”, ha aggiunto Lynn Harper, amministratore della sfida presso l’Ames Research Center della NASA. “I requisiti sono precisi e variano da organo a organo, rendendo il compito estremamente impegnativo e complesso. La ricerca risultante da questa sfida della NASA rappresenta un punto di riferimento, una base ben documentata su cui costruire il prossimo progresso. “

