Volete diventare invisibili? Si può fare e costa meno di 800 euro

In un annuncio che sembra uscito direttamente da un film di "Harry Potter", la start-up britannica Invisibility Shield Co. ha svelato il suo ultimo prodigio: uno "scudo gigante" alto sei piedi, capace di rendere invisibili più persone.

Questo dispositivo, venduto a 828 dollari (circa 764€), si basa su array di lenti ultra-large e di precisione che manipolano la luce riflessa per nascondere chi sta dietro lo scudo agli occhi degli osservatori.

Invisibility Shield aveva già realizzato una "prima generazione" di scudi invisibili, seppur con risultati meno affascinanti.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, la luce riflessa dalla persona coperta dallo scudo viene deviata verso l'osservatore, mentre la luce di sfondo viene dispersa sullo scudo stesso, creando l'illusione della trasparenza.

Nonostante questa tecnologia innovativa, lo scudo non si fonde perfettamente con l'ambiente circostante, creando un effetto sfocato.

Ogni unità dello scudo dell'invisibilità è completamente impermeabile, alimentata senza bisogno di corrente e realizzata con materiali completamente riciclabili. Secondo Tristan Thompson, designer dello scudo, questi accessori non solo sono entusiasmanti da realizzare, ma anche incredibilmente divertenti da usare.

La prima versione del prodotto è stata lanciata nel 2022 con una versione a grandezza naturale alta 3 piedi, venduta a 354 dollari, e una versione più piccola alta 8 pollici, venduta a 54 dollari. Il successo della campagna Kickstarter ha superato ogni aspettativa, aprendo la strada per un aggiornamento del prodotto.

L'ultima versione dello scudo, la 2.0, può nascondere più persone, può stare in piedi da sola e può essere piegata fino a raggiungere 2,3 pollici di spessore, rendendola estremamente portatile.

Con queste innovazioni, Invisibility Shield Co. sembra aver trasformato la fantascienza in realtà. L'azienda ha dimostrato di spingersi oltre i limiti tecnologici, offrendo uno strumento che potrebbe cambiare il modo in cui le persone interagiscono con il mondo intorno a loro.