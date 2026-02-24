L'evoluzione dei sistemi magmatici marziani rivela una complessità inaspettata che sfida le precedenti ipotesi sulla storia vulcanica recente del Pianeta Rosso. Mentre per decenni si è ritenuto che molte delle eruzioni visibili sulla superficie fossero il risultato di eventi singoli e rapidi, nuove evidenze raccolte attraverso osservazioni orbitali ad alta risoluzione dimostrano che questi fenomeni nascondono processi profondi, prolungati nel tempo e caratterizzati da significative trasformazioni chimiche del magma sottostante. La scoperta, che utilizza metodologie analoghe a quelle impiegate dai vulcanologi terrestri nell'analisi dei depositi lavici, apre una finestra senza precedenti sull'attività geologica interna di Marte durante il suo periodo vulcanico più recente.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Geology, si concentra su un sistema vulcanico situato a sud di Pavonis Mons, uno dei giganteschi vulcanelli della regione di Tharsis, l'altopiano che ospita le strutture vulcaniche più imponenti del Sistema Solare. Un team internazionale composto da ricercatori dell'Università Adam Mickiewicz di Poznań, della School of Earth, Environment and Sustainability dell'Università dell'Iowa e del Lancaster Environment Centre ha combinato mappature dettagliate della superficie con dati mineralogici acquisiti da sonde orbitali, ricostruendo con precisione straordinaria l'evoluzione temporale del vulcano e del suo sistema magmatico sottostante.

La metodologia applicata si basa sull'identificazione delle firme mineralogiche lasciate dai diversi episodi eruttivi. Sulla Terra, i vulcanologi analizzano campioni di roccia per determinare la composizione chimica del magma e dedurre le condizioni di temperatura, pressione e profondità a cui si è formato. Su Marte, in assenza di campioni diretti, gli spettrometri a bordo di satelliti come il Mars Reconnaissance Orbiter permettono di identificare minerali specifici attraverso le loro caratteristiche di assorbimento e riflessione della luce. Queste analisi hanno rivelato che i depositi lavici, pur provenendo dalla stessa camera magmatica, presentano composizioni mineralogiche distinte, indicative di una evoluzione chimica progressiva del sistema.

Il magma stesso stava evolvendo nel tempo, riflettendo probabilmente cambiamenti nella profondità di origine e nei tempi di stoccaggio prima dell'eruzione

L'architettura eruttiva ricostruita dai ricercatori mostra una sequenza di fasi ben distinte. Le prime manifestazioni vulcaniche consistevano in eruzioni fissurali, con colate laviche che si espandevano da lunghe fratture nel terreno, tipiche di vulcanismo a bassa viscosità e alta effusività. Successivamente, l'attività si è concentrata in punti più localizzati, dando origine a coni vulcanici attraverso eruzioni da bocche eruttive ben definite. Questa transizione morfologica riflette un cambiamento nelle proprietà reologiche del magma e nella dinamica del sistema di alimentazione, probabilmente legato al progressivo raffreddamento e differenziazione della camera magmatica profonda.

Come sottolinea Bartosz Pieterek, primo autore dello studio, "i nostri risultati dimostrano che anche durante il periodo vulcanico più recente di Marte, i sistemi magmatici al di sotto della superficie rimanevano attivi e complessi. Il vulcano non ha eruttato una sola volta, ma si è evoluto nel tempo man mano che le condizioni nel sottosuolo cambiavano". Questa affermazione ribalta la concezione semplificata secondo cui le giovani province vulcaniche marziane sarebbero il prodotto di episodi eruttivi isolati e brevi.

Le implicazioni scientifiche di questa scoperta vanno oltre la comprensione della singola struttura vulcanica esaminata. L'esistenza di sistemi magmatici a lunga persistenza suggerisce che Marte ha mantenuto un flusso termico interno sufficiente a sostenere processi di fusione parziale del mantello e accumulo di magma anche in epoche geologicamente recenti, forse fino a pochi milioni di anni fa. Questa conclusione ha ripercussioni sulla nostra comprensione dell'evoluzione termica del pianeta e sulla possibilità che attività vulcanica residuale possa esistere ancora oggi in forma quiescente.

La ricerca dimostra inoltre la potenza delle tecniche di telerilevamento orbitale nell'indagare la struttura interna dei pianeti rocciosi. In assenza di missioni di campionamento diretto o di reti sismiche permanenti su Marte, l'integrazione di dati morfologici ad alta risoluzione con spettroscopia mineralogica rappresenta uno strumento fondamentale per ricostruire i processi geologici profondi. Questa metodologia potrà essere applicata anche ad altri corpi del Sistema Solare, dai vulcani di Io, il satellite gioviano caratterizzato dall'attività vulcanica più intensa conosciuta, alle enigmatiche strutture di Venere, avvolte da una densa atmosfera che impedisce osservazioni ottiche dirette.

Le prospettive future di questa linea di ricerca includono l'estensione dell'analisi ad altre regioni vulcaniche marziane, la datazione radiometrica dei campioni che le missioni in corso potrebbero eventualmente riportare a Terra, e il confronto sistematico con analoghi terrestri per affinare i modelli di evoluzione dei sistemi magmatici in condizioni di gravità, pressione atmosferica e composizione crostale differenti. Comprendere la durata e la complessità dell'attività vulcanica marziana è essenziale anche per valutare l'abitabilità passata del pianeta, poiché i vulcani rilasciano gas atmosferici, creano ambienti idrotermali potenzialmente favorevoli alla vita e modificano le condizioni climatiche su scala globale.