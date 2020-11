100 euro di sconto su MacBook, iMac, iPhone e iPad ricondizionati per il Cyber Monday

Continuano gli sconti su tutti i prodotti ricondizionati di Smart Generation. Per il Cyber Monday, la nota società siciliana ha dato il via a una nuova promozione su tutto il catalogo che comprende iMac, Mac Mini, Mac Pro, iPhone, iPad e Android ricondizionati. Solo per oggi, 30 novembre, potrete usufruire di uno sconto extra di 100 euro utilizzando il codice sconto CM20ALL su un ordine minimo maggiore di 799 euro.

Un’opportunità da non perdere in quanto questi dispositivi sono venduti a prezzi già estremamente bassi rispetto a quelli ricondizionati della stessa Apple. Se vi siete fatti scappare le offerte del Black Friday, è questo il momento giusto per acquistare il prodotto che avete sempre desiderato a prezzi decisamente ridotti. Vi basterà andare sul sito di Smart Generation, individuare il prodotto che fa per voi tra i tanti rimessi in vita dal team di esperti e inserire il codice sconto CM20ALL al carrello nella sezione dedicata.

Non siete ancora convinti? Pensate che potrete acquistare MacBook Air da 13 pollici (edizione 2015, con Intel Core i7, 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di SSD) a 699 euro anziché 799 euro contro 1.999 euro richiesti da listino. O ancora, potrete mettere sotto l’albero di Natale un bel iPhone 11 Pro da 64 Gigabyte a 759 euro, risparmiando ben 430 euro rispetto al prezzo di listino. Senza parlare della possibilità di acquistare un MacBook Pro da 15 pollici (edizione 2019, con Intel Core i7 Coffee Lake, 16 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di SSD) a poco più di 2.000 euro, lasciando nel vostro portafogli ben 900 euro.

NB: per usufruire degli sconti di Smart Generation; una volta inserito il dispositivo nel carrello, è necessario inserire il codice “CM20ALL” nell’apposita sezione “Codice Promozionale” in fase di pagamento per ottenere 100 euro di sconto su ordini maggiori di 799 euro.

A proposito di Smart Generation

Con oltre 15 mila prodotti venduti all’anno tra smartphone e computer, Smart Generation rimette in circolo dispositivi ancora validi, che altrimenti sarebbero finiti nella catena di smaltimento. È un’azienda siciliana con cui collaboriamo per testare prodotti e servizi, prima di promuovere alcune offerte. Potete leggere la nostra esperienza d’acquisto di un prodotto in questo articolo e le varie fasi per ricondizionare un dispositivo a questo link. Tra le informazioni aggiuntive: