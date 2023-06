Se, come noi, passate molte ore fiori casa per lavoro, allora lo saprete bene: spesso i nostri smartphone non si dimostrano all’altezza delle lunghe ore di utilizzo lontani da una presa elettrica e, specie sei si è impegnati con attività professionali, munirsi di una powerbank può essere sempre la scelta ideale.

E così, se siete alla ricerca di un’ottima powerbank da tenere sempre a portata di mano, che sia anche compattissima e, per questo, anche ideale per situazioni di viaggio in cui, ovviamente, la compattezza e la portatilità possono fare la differenza, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla iWalk LinkPod Mini, una powerbank davvero minuscola, salita alla ribalta grazie alla popolarità guadagnata grazie a TikTok, diventando uno dei prodotti più acquistati tra i cosiddetti “Amazon Finds“.

Il prezzo del giorno, per altro, è davvero molto conveniente, poiché il prodotto, il cui prezzo originale sarebbe di 29,99€, è stato scontato da Amazon del 20%, a cui va poi aggiunto un ulteriore sconto, attivabile grazie ad un coupon presente direttamente in pagina, e che abbassa il prezzo totale a soli 19,19€, con un risparmio netto di circa 10 euro!

Ma perché tanto successo? Anzitutto perché la iWalk LinkPod Mini è una powerbank dalle dimensioni davvero compatte, proponendosi con un design sfizioso ed accattivante, e con misure che, approssimativamente, si avvicinano a quelle di un rossetto, potendo così essere trasportata agevolmente in tasca, in borsa o anche solo in una piccola pochette.

Al netto di questo, tuttavia, questa powerbank è comunque decisamente capiente in termini energetici, disponendo di una batteria da 4500 mAh, sufficiente a caricare interamente anche uno smartphone di ultima generazione.

Comoda anche la modalità di ricarica poiché, a differenza di altre powerbank, la iWalk LinkPod Mini non necessita di cavi o simili, ed anzi va agganciata direttamente allo smartphone, permettendone comunque l’uso, viste le sue dimensioni ridotte e la sua straordinaria compattezza!

Compatibile solo ed esclusivamente con dispositivi Apple (può ricaricare persino alcune versioni di AirPods!), la Walk LinkPod Mini è una powerbank efficiente e graziosa, per altro disponibile anche 6 colori differenti, così da adattarsi al meglio al vostro stile, ed a quello del vostro iPhone!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccezionale che, non a caso, si è già conquistato una certa fetta di estimatori su TikTok e che, grazie ad Amazon, oggi può essere vostro a poco meno di 20 euro! Per questo, vi invitiamo a dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata al prodotto così da effettuare il vostro acquisto prima del termine delle disponibilità, o della fine della promozione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Non dimenticare di attivare il coupon sconto presente direttamente sulla pagina del prodotto (poco sotto al prezzo), così da poter usufruire dello sconto completo.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!