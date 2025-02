5 motivi per comprare Samsung Galaxy S25 Ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è l'ultimo smartphone di punta dell'azienda sudcoreana, e non c'è da stupirsi se stia facendo parlare di sé nel mondo della tecnologia. Questo dispositivo è ricco di funzionalità all'avanguardia e miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, il Samsung Galaxy S24 Ultra. Se sei indeciso se acquistare il nuovo top di gamma Ultra, ecco cinque validi motivi che potrebbero convincerti!

5 motivi per acquistare subito Samsung Galaxy S25 Ultra

1. Potenza di elaborazione insuperabile

Il Galaxy S25 Ultra è un vero e proprio supercomputer tascabile, grazie al nuovissimo chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Questo processore all'avanguardia offre un notevole aumento delle prestazioni, rendendo il multitasking, il gaming e l'editing video più fluidi che mai.

Rispetto al Galaxy S24 Ultra, il S25 Ultra vanta un aumento del 37% delle prestazioni e un'unità di elaborazione neurale (NPU) più veloce del 40%, consentendo alle funzionalità AI di funzionare senza problemi sul dispositivo. Che tu sia un utente esperto o un giocatore accanito, il Galaxy S25 Ultra è progettato per gestire tutto con facilità. È persino più veloce degli altri top di gamma Snapdragon 8 Elite.

Le prestazioni superiori del Galaxy S25 Ultra sono evidenti nell'uso quotidiano. Lo smartphone è straordinariamente scattante e reattivo, con app che si caricano rapidamente e un multitasking fluido. I giocatori apprezzeranno le prestazioni grafiche migliorate, che offrono un gameplay più fluido e una grafica più realistica.

2. Fotocamera Ultra-Wide di nuova generazione

Per gli appassionati di fotografia, il Galaxy S25 Ultra introduce una fotocamera ultra-wide da 50 megapixel migliorata che cambia le carte in tavola. Questo aggiornamento rispetto alla fotocamera da 12 megapixel del S24 Ultra porta la fotografia ultra-wide a un livello superiore.

La risoluzione più elevata cattura dettagli più intricati, rendendola perfetta per foto di paesaggi mozzafiato e di gruppo. Inoltre, la fotocamera eccelle in condizioni di scarsa illuminazione, producendo immagini più nitide e con meno rumore grazie anche all'apertura f/1.9. L'autofocus Dual Pixel garantisce che ogni scatto sia perfettamente nitido, anche durante la fotografia macro. Inoltre, la nuova fotocamera ultra-wide supporta la registrazione video 8K.

Oltre alla fotocamera ultra-wide migliorata, il Galaxy S25 Ultra offre miglioramenti delle prestazioni della fotocamera a tutto tondo. Il chip Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy offre capacità di elaborazione delle immagini migliorate, risultando in foto più nitide e dettagliate in varie condizioni di illuminazione. Che si stia scattando in pieno giorno o in ambienti con scarsa illuminazione, il S25 Ultra offre una qualità dell'immagine di altissimo livello.

3. Registrazione video in formato Log

I creatori di contenuti saranno entusiasti della nuova funzione di registrazione video in formato Log del Galaxy S25 Ultra. Questo formato conserva una gamma dinamica più ampia e maggiori dettagli dell'immagine, offrendo una flessibilità senza pari in post-produzione.

I video Log sono privi della maggior parte delle elaborazioni standard che fa la fotocamera, evitando artefatti e nitidezza eccessiva. Ciò significa che si possono regolare colori, contrasto e altri parametri senza perdere dettagli essenziali, rendendolo ideale per chiunque si occupi seriamente di editing video.

Il fatto che si possa registrare direttamente su una memoria esterna tramite porta USB Tipo-C farà piacere ai videomaker più impegnati.

4. Più sottile e leggero, ma anche resistente!

Nonostante il suo hardware potente, il Samsung Galaxy S25 Ultra riesce a essere più sottile e leggero del suo predecessore. Con uno spessore di soli 8,2mm e un peso di 218 grammi, è molto più comodo da tenere in mano e usare per periodi prolungati.

Il design presenta angoli elegantemente curvi, che abbandonano gli spigoli di Galaxy S24 Ultra, e bordi completamente piatti, offrendo una sensazione più ergonomica.

Nonostante le dimensioni ridotte, il S25 Ultra integra anche una camera di vapore più grande, garantendo una dissipazione del calore ottimale durante l'uso intenso.

5. Funzionalità Galaxy AI all'avanguardia

Con il Galaxy S25 Ultra, Samsung introduce OneUI 7, una versione completamente ridisegnata del suo software, incentrata sull'intelligenza artificiale. OneUI 7 offre un'interfaccia utente più intuitiva e diverse funzionalità Galaxy AI che si integrano perfettamente con il potente processore del S25 Ultra. Il software apprende le tue abitudini di utilizzo, consiglia app e impostazioni e migliora le prestazioni della fotocamera utilizzando l'intelligenza artificiale. L'esperienza software complessiva è più intelligente, fluida e su misura per le esigenze degli utenti.

Una delle nuovi funzioni di spicco è Audio Eraser, che consente di rimuovere il rumore di fondo indesiderato dai video. Che si tratti di vento, traffico o chiacchiere, Audio Eraser può pulire l'audio in modo efficace. Queste funzionalità AI, possibili grazie al chip Snapdragon 8 Elite, potrebbero non essere disponibili sui modelli più vecchi a causa dei loro maggiori requisiti di elaborazione, rendendo il S25 Ultra una scelta a prova di futuro.

Altre caratteristiche software, come Now Brief e l'integrazione dell'assistente Gemini con le applicazioni Samsung, potrebbero invece arrivare sui modelli meno recenti con un aggiornamento software.

Bonus: supporto per la ricarica wireless Qi2

Il Galaxy S25 Ultra supporta il più recente standard di ricarica wireless Qi2, che offre velocità di ricarica più elevate fino a 15W. La tecnologia di ricarica Qi2 teoricamente utilizza magneti per garantire un allineamento perfetto, eliminando la necessità di un posizionamento preciso per la ricarica. Il Samsung Galaxy S25 Ultra, però, ricade nello specifico nella categoria di prodotti "Qi2 Ready", ovvero quei dispositivi compatibili elettricamente con gli accessori Qi2 ma che non integrano dei magneti.

Samsung - ma non solo lei, N.d.R. - è però molto felice di vendervi assieme allo smartphone anche delle cover che invece aggiungono allo smartphone tali magneti. In questo modo potrete utilizzare diversi accessori magnetici aggiuntivi come portafogli, supporti per auto e powerbank.

Conclusioni

Il Galaxy S25 Ultra porta con sé alcune innovazioni degne di nota, come il chip Snapdragon 8 Elite, una fotocamera ultra-wide migliorata, la registrazione video in formato Log e nuove funzionalità Galaxy AI, per non parlare del supporto per la ricarica wireless Qi2 e di OneUI 7. Tuttavia, la decisione di acquistare o meno un Galaxy S25 Ultra dipende dalle tue esigenze individuali e dalle tue priorità. Se sei un appassionato di tecnologia che desidera sempre l'ultima e migliore innovazione e sei disposto a pagare un prezzo premium, il Galaxy S25 Ultra potrebbe essere la scelta giusta per te.

Se non sei particolarmente attratto da questi miglioramenti o possiedi già un recente Galaxy S, come l'S24 Ultra, potresti riconsiderare l'idea di un upgrade immediato.

