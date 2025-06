Se state valutando di cambiare smartphone proprio in questo mese di giugno, gli sconti attualmente disponibili sulla gamma Google Pixel 9 rappresentano una delle offerte più interessanti del momento. Google ha infatti deciso di proporre riduzioni di prezzo significative sia sul proprio store ufficiale che su Amazon, rendendo i suoi telefoni di punta più accessibili. La promozione coinvolge diversi modelli della serie, dal più compatto Pixel 9a fino alle versioni più avanzate come il Pixel 9 Pro e il Pro XL.

Vedi offerte su Google

Offerte sui Pixel 9, perché approfittarne?

Particolarmente degno di nota è il caso del Pixel 9 standard, che attualmente su Amazon è disponibile al prezzo scontato di 699€ contro i 999€ di listino. Si tratta di un risparmio concreto di 300€, che lo rende uno dei migliori affari della stagione per chi desidera uno smartphone top di gamma con le ultime novità in ambito software e fotografico. Anche sullo store ufficiale Google il prezzo è ribassato, con uno sconto di 250€, applicato non solo al modello base ma anche alle versioni Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. In questo modo, avete la possibilità di scegliere il canale d’acquisto che preferite, con la certezza di trovare comunque offerte interessanti su tutta la linea.

Per coloro che non hanno bisogno delle caratteristiche più avanzate, ma vogliono comunque entrare nell’ecosistema Google Pixel, è disponibile anche il Pixel 9a a prezzo ridotto. Questo modello rappresenta la scelta ideale per chi cerca un buon compromesso tra qualità, funzionalità e prezzo. Lo sconto applicato è di 50€, disponibile sia su Amazon che sullo store ufficiale, e permette di accedere a un dispositivo comunque aggiornato, con una fotocamera molto performante per la fascia di prezzo e un software sempre aggiornato con le ultime patch di sicurezza e le funzionalità esclusive di Google.

In definitiva, queste promozioni di inizio giugno si rivelano un’ottima occasione per acquistare uno smartphone di fascia alta (o medio-alta) a condizioni vantaggiose. Che preferiate l’acquisto su Amazon per la rapidità nella spedizione e nella gestione degli ordini, o che vi affidiate direttamente al sito ufficiale di Google per un’esperienza d’acquisto diretta, le offerte non mancano. Se stavate attendendo il momento giusto per cambiare telefono, questo potrebbe davvero essere quello più adatto.

Offerte su Google Store

Offerte su Amazon