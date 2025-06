Se state cercando uno smartphone top di gamma capace di offrire prestazioni d'eccellenza, fotografia di alto livello e una batteria fuori dal comune, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il nuovo OnePlus 13 rappresenta un'occasione imperdibile. Il modello da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, nella splendida colorazione Oceano di Mezzanotte, è acquistabile a soli 888€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 1.159€: si tratta del minimo storico per questo dispositivo.

OnePlus 13, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante del nuovo OnePlus 13 è il potentissimo Snapdragon 8 Elite, una piattaforma mobile progettata per offrire prestazioni estreme in ogni contesto. Grazie al nuovo motore neurale e a una maggiore larghezza di banda della memoria, questo smartphone garantisce un'esperienza fluida tanto nei giochi quanto nelle attività quotidiane più esigenti. Il tutto è accompagnato da OxygenOS 15, un sistema operativo rapido, intuitivo e ricco di funzionalità, che riceverà 6 anni di aggiornamenti software e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

La fotocamera tripla da 50MP, sviluppata in collaborazione con Hasselblad, offre modalità Ritratto e Maestro per scatti sempre impeccabili. Il sensore principale LYT-808 è affiancato da un teleobiettivo Triprism da 50 MP e da un ultra-grandangolo con campo visivo di 120°, offrendo versatilità e qualità fotografica degna delle migliori mirrorless.

Un altro elemento distintivo è la batteria da 6000 mAh, una delle più capienti del settore, con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 100W che porta la carica da 0% a 100% in appena 36 minuti. Non manca nemmeno la ricarica wireless AIRVOOC da 50W, perfetta per chi cerca la massima comodità.

Completano il pacchetto una struttura certificata IP69 e IP68, che garantisce la massima resistenza a polvere e acqua, rendendo lo smartphone adatto a qualsiasi ambiente o situazione. A soli 888€, OnePlus 13 5G si conferma uno degli acquisti più interessanti del momento per chi desidera un dispositivo davvero completo, performante e durevole. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.