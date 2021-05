Avete già provato queste 5 nuove fantastiche app dal Google Play Store?

Buon lunedì a tutti gli appassionati lettori della nostra rubrica settimanale in cui vi proponiamo 5 tra le migliori applicazioni che sono apparse di recente sul lo store di Google!

Siete pronti ad immergervi in rilassanti panorami, ad entrare in nuovi mondi grazie alla realtà virtuale e a prepararvi al meglio per il quiz più importante della vostra vita?

Non è sempre semplice scovare le più interessanti novità in arrivo nel Google Play Store che spesso si trovano confuse tra la miriade di app che ogni giorno vengono pubblicate. Per questo motivo il team editoriale di MobileLabs prepara per voi ogni settimana una raccolta delle migliori applicazioni Android da provare, tra cui ci sono solitamente anche alcuni giochi molto appassionanti! Siete pronti a scaricarle tutte?

Nella raccolta di app che potete trovare più in basso possono essere presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app. Controllate quindi sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download.

Tsuki’s Odyssey

Tsuki’s Odyssey è un gioco realizzato dai bravissimi sviluppatori di HyperBeard che in passato ci hanno regalato perle del calibro di Alchademy e L’avventura di Tsuki.

Caratterizzato da uno stile grafico davvero unico e piacevole, questo titolo fa parte del genere avventure passive. Non sarete infatti voi a controllare il personaggio in quanto, come ricorda lo sviluppatore, “Tsuki è uno spirito libero“!

Tsuki’s Odyssey vi immergerà nel mondo di Tsuki e degli strambi personaggi del Mushroom Village. Decorate la vostra casa, fate amicizia, catturate tutti i tipi di pesce e molto altro ancora!

L’applicazione è gratuita ma offre la possibilità di effettuare acquisti in-app e presenta delle pubblicità.

Quiz Patente 2021

Vi state preparando al test teorico per l’ottenimento della patente di guida? Quale miglior modo di prepararsi se non quello di poter fare tantissimi quiz per tenervi in allenamento e imparare in ogni momento della vostra giornata con un’app installata sullo smartphone?

Proprio a questo serve Quiz Patente 2021, un’applicazione moderna, ben realizzata e allo stesso tempo estremamente utile per chi si sta preparando a partecipare all’esame forse più importante della propria vita.

“I quiz sono organizzati appositamente in modo casuale per darti la possibilità di metterti alla prova ogni giorno su qualunque argomento possa capitarti all’esame finale. In più, le prove di simulazione a tempo limitato ti metteranno nelle condizioni di un vero e proprio esame teorico, per poter migliorare la prontezza di risposta e monitorare i tuoi progressi“.

Ovviamente, come il nome suggerisce, i test e i quiz sono aggiornati al 2021 in modo da potervi dare la migliore preparazione possibile.

L’app Quiz Patente 2021 è gratuita ma offre la possibilità di effettuare acquisti in-app e presenta delle pubblicità.

Santorini: Pocket Game

Ah, la pace e la tranquillità… I paesaggi idilliaci di Santorini sono alla base di questo calmo e rilassante titolo che sicuramente farà contenti i molti di voi che stanno cercando un gioco per smartphone con cui rilassarsi dopo un’intera giornata di lavoro oppure in pausa pranzo o sui mezzi pubblici.

Santorini: Pocket Game è un city builder ambientato nella bellissima isola greca nel Mar Egeo corredato da musica rilassante ed un gameplay tutto fuorché frenetico.

Certo, è un peccato che ci siano a disposizione forse un po’ troppi acquisti in-app e la presenza della pubblicità rovina di tanto in tanto l’atmosfera, tuttavia si tratta di un gioco che è perfettamente giocabile in maniera gratuita se siete in grado di non farvi distrarre da questi due difetti.

SideQuest (BETA)

Quest’applicazione che abbiamo voluto inserire nella lista è probabilmente utile solo ad una ristretta cerchia di utenti, ovvero coloro che possiedono un visore per la realtà virtuale (VR) standalone come Oculus Quest.

Side Quest è a tutti gli effetti uno store alternativo a quello ufficiale di Oculus e permette l’installazione di una miriade di app che non sono ancora state accettate sul negozio online ufficiale dei visori. Sono presenti anche diverse app che sono ancora in fase di rifinitura ma i cui sviluppatori vogliono comunque proporre agli utenti più intraprendenti per ricevere feedback e migliorare il risultato finale prima della pubblicazione sull’Oculus Store.

Non è forse un’app per tutti, tuttavia è un bel modo di incoraggiare lo sviluppo di applicazioni VR in quanto lo store è completamente gratuito sia per gli utenti che per gli sviluppatori che lo utilizzano.

Mini War: Pocket Defense

Finalmente arriviamo alla mia app preferita della settimana, era davvero moltissimo tempo che non trovavo un gioco che mi appassionasse tanto sul telefono.

Mini War: Pocket Defense è un tower defense da giocare con lo smartphone in verticale, punto a favore se preferite utilizzare lo smartphone ad una mano mentre magari vi dovete spostare con i mezzi pubblici, dalla grafica davvero accattivante e piacevole. Gli sviluppatori hanno fatto un ottimo lavoro nel realizzare personaggi e animazioni in modo da rendere Mini War un gioco che crea dipendenza!

Purtroppo siamo nel 2021 ed il modello di business di moltissimi giochi mobile è basato su una miriade di acquisti in-app e pubblicità. Se gli annunci non sono però un problema per voi e la presenza di acquisti in-app totalmente opzionali non vi disturbano, come al sottoscritto, dovete assolutamente scaricare questo gioco!