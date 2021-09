Google Play Store, queste 5 nuove app non potete assolutamente perdervele!

La giornata si è aperta con la notizia riguardante le proposta del governo tedesco di allungare il supporto agli aggiornamenti software dei dispositivi a ben 7 anni, cosa che non ha fatto molto piacere ai vari OEM.

Non solo, oggi è la giornata dedicata all’inizio ufficiale delle vendite di realme GT Master Edition, smartphone che abbiamo apprezzato nella nostra recensione completa per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ma bando alle ciance, lo sappiamo che siete qui per scoprire quali sono le migliori 5 novità approdate sul Google Play Store questa settimana!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Salone del Mobile 2021

Il Salone del Mobile di Milano prende il via da oggi 6 settembre e durerà fino al 10 di questo mese. Per arricchire l’esperienza durante la visita dell’esposizione, è stata realizzata questa nuova app ufficiale ricca di utili funzionalità e ovviamente proposta in forma completamente gratuita:

Acquista i biglietti per il supersalone

Scannerizza i QR-code in fiera per scoprire maggiori dettagli sui prodotti e per avviare la procedura di acquisto direttamente con i brand di interesse.

Esplora il catalogo espositori, i nostri brand e fatti ispirare dall’ampia selezione di prodotti delle nostre aziende.

Salva i tuoi contenuti preferiti nella tua area riservata e rimanere aggiornato grazie al sistema di in-app messaging.

Non perderti il palinsesto eventi e partecipa agli eventi digitali presenti in piattaforma.

Immergiti nel mondo del design consultando gli articoli della nuova sezione “Magazine dal mondo”. Se sei espositore, accedi alla tua area personale e gestisci i check in al tuo stand comodamente dall’app.

Voi visiterete la fiera quest’anno? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Murders on Budapest

Buff Studio ritorna con una simpaticissima avventura punta e clicca, realizzata con il classico e soddisfacente motore grafico a cui l’azienda ci ha abituato in passato.

Murders on Budapest è un gioco in cui interpreterete un detective, rimasto bloccato assieme a degli escursionisti, il quale dovrà scoprire cosa si cela dietro l’omicidio di uno dei suoi compagni di avventura. E sono sicuro che la storia vi lascerà a bocca aperta!

Il gioco è disponibile come titolo premium al prezzo di 7,69 euro, attualmente in offerta a 3,19 euro, ma non dovrete per forza acquistare la versione completa per poter provare con mano Murders on Budapest prima di acquistare l’app completa. È infatti disponibile sul Google Play Store una versione gratuita ma condita da acquisti in-app per chi non se la sente di passare all’acquisto sulla fiducia.

Logica Test – Test di Medicina

L’app ufficiale di Logica Test, si tratta di un’applicazione utile a chi vuole tenere la mente sempre in allenamento e anche prepararsi per i test di ingresso di medicina, veterinaria e odontoiatria.

Ogni giorno vengono messi a disposizione 20 quiz gratuiti che vi aiuteranno a raggiungere il vostro obiettivo e, nonostante per potervi accedere serva la registrazione, si tratta di un’applicazione completamente gratuita e priva di fastidiose pubblicità.

“Il test di medicina è come il test della patente. Più ti eserciti e più probabilità avrai di superarlo, per questo abbiamo creato un’app semplice che ti consenta di fare pratica tutti i giorni” scrive lo sviluppatore sulla pagina dedicata a Logica Test sul Google Play Store.

Break & Build

Alla ricerca di un gioco da operare ad una sola mano e che non richieda troppo impegno? Break & Build e ciò che fa al caso vostro!

Break & Build descrive esattamente ciò che questo gioco offre. Dovrete abbattere dei muri per costruire diverse strutture con le risorse guadagnate dall’abbattimento. È un titolo molto semplice e adatto a chiunque.

Poiché si tratta di un titolo relativamente nuovo, non sono ancora stati inseriti annunci o acquisti in-app. Break & Build è attualmente un gioco completamente gratuito, quindi non c’è pericolo nel provarlo se vi piacciono i giochi casual e poco impegnativi.

SwirlWalls

SwirlWalls è una nuova applicazione che presenta sfondi animati di alta qualità con un motivo a vortice. È anche possibile scuotere il telefono per far muovere lo sfondo reagendo ai movimenti rilevati da accelerometro e giroscopio.

Tra le altre caratteristiche interessanti, l’app è in grado di renderizzare lo sfondo alla frequenza di aggiornamento del vostro smartphone ed è possibile modificare diverse altre configurazioni o abilitare delle gesture. Per il resto, è una classica app si sfondi in cui è possibile trovare alcuni design interessanti.

È una buona app gratuita, supportata solamente dalla presenza di annunci, interessante soprattutto se volete impostare sul vostro sfondo qualcosa di un po’ diverso e interattivo.