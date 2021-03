Le 5 nuove app della settimana che non potete perdere!

Che vi siate appena accaparrati un nuovo smartphone, oppure che siate in compagnia del vostro device da tanto tempo, è sempre il momento giusto per arricchire la propria collezione di applicazioni.

Ecco a voi quindi il nostro ormai consueto appuntamento con le 5 migliori app della settimana che, secondo noi, correrete subito ad installare sui vostri smartphone!

Nel ricordarvi che questo articolo continua quella che ormai potremmo definire una vera e propria serie sulle nostre pagine, vi invito quindi anche ad andare a recuperare le top 5 app del passato appuntamento, in modo da non farvi sfuggire qualche chicca che abbiamo accuratamente segnalato per voi nelle scorse settimane.

Pianeta Serie B

Chi l’ha detto che la passione del calcio deve limitarsi alle competizioni di massimo livello? Questa settimana proviamo a stuzzicare la vostra attenzione con questa applicazione, dal titolo abbastanza esplicativo, che si prefigge l’obbiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento per tutte le notizie e le indiscrezioni in merito al campionato cadetto di calcio.

Sia quindi che la vostra squadra del cuore militi nel secondo campionato calcistico nazionale, oppure che vogliate seguire da vicino lo sviluppo di qualche futura giovane stella del pallone nostrano, non dovete assolutamente perdervi questa nuova app.

L’app è completamente gratuita, include annunci pubblicitari ma non presenta alcun acquisto in-app.

MarineTraffic

Sappiamo bene il periodo in cui viviamo, fatto ormai di limitazioni agli spostamenti e viaggi fuori dal nostro territorio che sembrano solamente un lontano ricordo. Se però vogliamo, grazie alla tecnologia, possiamo provare ad evadere un po’ dalle attuali restrizioni, rimanendo però comodamente seduti sul nostro divano di casa.

La seconda proposta di questa settimana è infatti un applicazione che ci permetterà di monitorare il traffico navale dei vari porti sparsi in tutto il mondo. Con MarineTraffic avrete a disposizione una suite di servizi che spazieranno dal controllo delle posizioni dei vari veicoli marittimi, fino all’analisi delle condizioni meteo e del mare delle varie rotte.

In attesa di poter tornare a viaggiare in prima persona, un simpatico passatempo che potrebbe tornare però utile anche a chi lavora nel settore marittimo.

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari ma presenta degli acquisti in-app.

SaveTok Guide

Se anche voi vi siete fatti trascinare all’onda d’urto rappresentata dal nuovo Social TikTok e ne siete usciti un po’ con le ossa rotte dopo le prime ore d’uso, questa applicazione potrebbe fare al caso vostro.

Sappiamo bene infatti come la piattaforma social più in voga del momento, soprattutto per quanto riguarda le fasce d’età più giovani, possa necessitare di diverse ore di apprendimento, soprattutto per quegli utenti abituati ai social tradizionali come Facebook ed Instagram.

Attraverso SaveTok Guide potrete però mettere un po’ d’ordine nelle vostre sessioni di esplorazione su TikTok potendo, fra le varie attività permesse dall’app, salvare i vari video che più vi hanno divertito, potendoli poi condividere in quella che rappresenterà per voi una grafica più chiara e ben suddivisa.

L’app è completamente gratuita, include annunci pubblicitari ma non presenta alcun acquisto in-app.

Jamendo Scaricare Mp3 Musica

Tornando in tema delle limitazioni agli spostamenti accennata nel racconto della seconda app di questo articolo, molti di voi potrebbero aver affrontato questi mesi di lockdown provando ad aprirsi nuove strade fatti di progetti personali. Se magari fra questi rientrano la creazione di video o di contenuti digitali in generale, questa quarta applicazione potrebbe fare al caso vostro.

Grazie a Jamendo potrete infatti avere accesso ad una libreria di canzoni in formato mp3 che vi permetterà di trovare la giusta colonna sonora da inserire all’interno dei vostri filmati ed alle vostre clip.

La grafica non è forse la più accattivante o moderna presente all’interno del Play Store, ma gli sviluppatori sono costantemente al lavoro per apportare migliorie, sia estetiche che funzionali, sulla base dei feedback degli utenti.

L’app è completamente gratuita, include annunci pubblicitari ma non presenta alcun acquisto in-app.

Sago Mini School

Chiudiamo l’appuntamento di questa settimana con un titolo che potrebbe essere apprezzato da tanti di voi, soprattutto i più grandicelli che magari devono fare i conti con la DAD dei figli. Se volete infatti aiutare i vostri bambini nell’apprendimento dell’inglese in modo creativo e divertente, stimolando la mente dei vostri figli, questa app può fare al caso vostro.

Realizzata in un design volutamente giocoso e cartoon, Sago Mini School è un applicazione frutto di una collaborazione degli sviluppatori e di team di esperti in tenciche di apprendimento per ragazzi, al fine di rappresentare la migliore proposta educativa possibile, in un era in cui tablet e smartphone possono diventare qualcosa di più di semplici aggregatori di social network.

Se volete passare qualche ora stimolante alla riscoperta della lingua inglese in compagnia della vostra famiglia, non dovete perdervela.

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari ma presenta degli acquisti in-app.