Continua la nostra solita carrellata di novità inerenti le migliori nuove applicazioni e giochi da installare sui vostri terminali Android. Se siete quindi alla ricerca di nuovi passatempi per combattere il caldo torrido di questi giorni, oppure di nuovi servizi e strumenti per farvi trovare pronti alla ripresa del solito ritmo lavorativo, ecco a voi servite 5 nuove app da scaricare direttamente dallo store Android per eccellenza, il Google Play Store.

Tranquilli, in caso qualcuna delle nostre proposte prevedesse qualche spesa e non fosse in grado di soddisfare le vostre aspettative, ora avete a disposizione la nostra guida ufficiale per ottenere un rimborso direttamente dal Google Play Store!

Boom Beach Frontlines

Arriva sullo store Android finalmente uno dei giochi multiplayer più apprezzati e discussi di questa estate 2022. Come da mode attuali arriva sul negozio virtuale Android un nuovo titolo che vi permetterà di mettervi in sfida con i vostri amici e con milioni di giocatori in real time sparsi per il mondo, alla conquista della vittoria, con un tema inerente proprio alla stagione dell’anno nella quale siamo attualmente!

Funzionalità:

Fai squadra per battaglie 9v9 in tempo reale

Uno sparatutto frenetico pensato per dispositivi mobili

Sblocca e colleziona truppe, difese, potenziamenti e veicoli unici

Lotta per il controllo di mappe dinamiche che possono aiutare o ostacolare la tua squadra

Unisciti a un’alleanza per condividere strategie e progressi

Fai squadra e gioca con i tuoi amici

Scala la vetta della classifica globale

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Tower of Fantasy

Continuiamo le proposte per il settore Gaming con un titolo che sicuramente farà parlare di sé nei prossimi mesi. Si uniscono elementi creativi e costruttivi a temi legati alle battaglie contro gli altri utenti, il tutto con un’ambientazione in puro stile Fantasy! Riuscirete a battere tutti i vostri rivali?

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Google Wallet

Non esattamente una novità in senso assoluto, però il nuovo aggiornamento di questa famosa app Google porta il servizio Wallet a un livello superiore. La nuova organizzazione delle nostre carte di pagamento, così come di tutte le nostre carte fedeltà, pass dei trasporti e dei mezzi pubblici e non solo, prevede una nuova visualizzazione facilitata e semplificata, in linea con i nuovi dettami estetici delle nuove e recenti versioni di Android.

Costo: gratis / non contiene annunci / non contiene acquisti in-app

Kinja Run

Due fra le categorie più amate nel settore videoludico da mobile (gli sparatutto e i runner-games) si uniscono in questo nuovo titolo, dotato di una grafica fumettosa ma molto ridefinita.

Caratteristiche:

Nessun comando extra

Corri e combatti automaticamente

Facile da giocare, difficile da padroneggiare

Runner in stile rogue

Sparatutto

Evoluzione RPG

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Infinite Magicraid

Cosa meglio che un titolo in super anteprima per terminare questa nostra nuova selezione di applicazioni? Un nuovo gioco pronto a mettere alla prova le vostre abilità di battaglia in avvincenti sfide fino a 5 giocatori contro 5, dove sarete chiamati a vincere scontri per ottenere miglioramenti fondamentali per rendere sempre più forti i vostri eroi. La modalità campagna storia, con 12 capitoli, saprà poi inoltre intrattenervi per tantissime ore, portandovi un po’ di relax in queste calde giornate estive!

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app