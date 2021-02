Ecco 5 app interessanti appena arrivate sul Google Play Store!

E dopo una settimana ecco che torna l’appuntamento con 5 delle app più recenti che sono state caricate dagli sviluppatori sul Google Play Store: nel catalogo virtuale ce n’è per tutti i gusti e perdersi nel marasma di app utili e non è facile.

Infatti, nella lista di novità del negozio virtuale, ci potrebbe essere qualche app che fa al caso vostro di cui nemmeno ne conoscevate l’esistenza. Allo stesso tempo potrebbe esserci qualche contenuto che vi promette faville ma all’atto pratico ci si accorge, una volta installato, che di utile ha ben poco.

E qui entriamo in gioco noi di MobileLabs che, come ogni settimana, andremo a mettere sotto sopra il Google Play Store per rintracciare le migliori applicazioni e i migliori giochi pubblicati negli ultimi 7 giorni. Tra i tanti contenuti abbiamo trovato delle app e dei giochi che potrebbero accendere la vostra curiosità.

Nella lista sono presenti elementi gratuiti, a pagamento oppure gratuiti con acquisti in-app. E non dimenticate che comprando dei contenuti digitali, ad esempio un’app o un gioco, accumulerete Google Play Points: servizio che vi farà accedere a vantaggi esclusivi curati direttamente da Google.

Lotteria Scontrini Codice Lotteria: i vostri codici sempre con voi

Per combattere l’evasione fiscale in Italia, il Governo ha messo a punto tutta una serie di misure che premiamo chi decide di acquistare con le proprie carte un determinato bene o servizio. Utilizzando quest’app, in semplici passaggi facilmente memorizzabili, potrete avere il vostro codice a barre personale e sempre pronto all’uso.

Come riporta lo sviluppatore, questa applicazione serve esclusivamente a salvare il codice per partecipare alla lotteria. E ancora, se state cercando l’app ufficiale, questa non lo è ma potete trovare delucidazioni sul sito del Governo a questo link.

L’app è completamente gratuita.

Crew Tactics Puzzle: ragiona da stratega

Crew Tactics Puzzle è un gioco divertente e che vi farà ragionare prima di compiere la mossa successiva. Un passatempo stimolante e capace di farvi trasformare in uno stratega per poter affrontare ogni missione ed avanzare livello dopo livello.

Al contrario dei giochi con penalità e limiti di tempo entro la quale compiere un’azione, il gioco non mette fretta a nessuno dando la possibilità di pensare a cosa fare, scrutare la situazione e decidere la strategia migliore da attuare.

L’app è completamente gratuita ma include annunci.

GTS 2 – WatchFaces: non accontentarti dei soliti quadranti

Gli smartwatch sono degli accessori sempre più desiderati e utili. Quadrato o tondo, le watchfaces sono la prima cosa che salta all’occhio e modificabili per dare un tocco sempre nuovo all’orologio. Alcune volte però i produttori ne rendono disponibili poche o ancora possono non incontrare il nostro gusto personale.

Con quest’app potrete cambiare il quadrante ogni qual volta lo desideriate con sempre nuovi stili ed immagini. L’applicazione non supporta Android 11 ma lo sviluppatore ha già confermato che è al lavoro per realizzarla con un prossimo aggiornamento. Compatibile con GTS 2, 2e e 2 mini.

L’app è completamente gratuita ma include annunci.

DRAGON QUEST TACT: conduci i tuoi mostri alla vittoria

Famosissimo gioco di Square Enix che arriva in questa nuova modalità nella quale l’obiettivo è portare la propria squadra di mostri alla vittoria! A disposizione un plotone di creature della serie DRAGON QUEST che potranno essere utilizzati per farli combattere in un gioco costituito da una forte componente di strategica.

Nel gioco è possibile scegliere i propri nemici in battaglia e studiarne il campo per superarli in astuzia. Anch’essi si muovono sul campo e potrebbero essere più forti e pericolosi di quanto ci si potrebbe aspettare!

Ci sono tante tipologie di mostri con diversi livelli di rarità e di forza! Inoltre si potranno ottenere gratuitamente nuovi mostri vincendo le battaglie e allargare così il party senza dover ricorrere alle microtransazioni.

L’app è gratuita ma include acquisti in-app.

Epic Raft Fighting Zombie Shark: parola d’ordine sopravvivere

Un gioco in cui si dovrà tenere conto in larghissima parte del parametro Survivor. Ci si troverà da soli in compagnia di una preziosa zattera in un oceano pieno di pericoli dove esistono cose più pericolose della sete e della fame! Durante l’esplorazione del mondo di gioco ci si imbatterà in creature come squali, granchi mutanti (e molte altre ancora) che avranno il solo obiettivo di divorarvi.

La mappa del gioco comprende un oceano con isole da esplorare e misteri da svelare. Durante il corso dell’avventura si dovrà fare affidamento alle poche risorse che si potranno scoprire e raccogliere sul posto.

L’app è gratuita ma include annunci ed anche acquisti in-app per espanderne qualche funzione.