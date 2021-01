Queste 5 nuove app sono da poco sbarcate sul Google Play Store!

Ogni giorno, sul Google Play Store, sono moltissime le app che vengono rese disponibili per il download e la stessa cosa vale per i giochi. Non sempre, però, tutte queste nuove app si rivelano davvero utili o ben curate ed è spesso possibile perdere delle ore alla ricerca di quello che fa al caso nostro.

Per questo motivo il team di MobileLabs ha deciso di occuparsi di scovare le migliori applicazioni e i migliori giochi che ogni settimana faranno il proprio debutto sullo store online di Google. Questa settimana abbiamo trovato due applicazioni e tre giochi che meritano assolutamente di essere provati!

Nella lista delle applicazioni che includeremo nella lista ogni settimana è possibile che vengano inseriti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app. Nel caso decideste di fiondarvi all’acquisto di un’app o un gioco che riterrete interessante, ricordatevi che potete accumulare punti con il servizio Google Play Points, il quale vi permetterà di accedere a vantaggi esclusivi offerti dall’azienda di Mountain View!

Forecaster: il meteo fatto semplice

Applicazione dedicata al meteo sviluppata da Boondoggle Labs, Forecaster permette di avere sempre a colpo d’occhio la situazione metereologica delle vostre città preferite. Le previsioni sono facilmente leggibili grazie alla presenza di una intuitiva timeline e di un codice colore per la situazione meteo corrispondente.

Oltre a permettere di verificare le condizioni meteo attuali, controllare le previsioni per i giorni a venire e mostrare le temperature massime e minime previste, Forecaster mette a disposizione anche una schermata di indicazioni riguardo direzione e forza del vento. Con una grafica in Material Design ed il supporto alla modalità scura automatica in base a quella impostata sul vostro smartphone o tablet, è forse una delle app meteo più eleganti disponibili.

L’app è completamente gratuita, non include annunci e non presenta acquisti in-app.

Space Inc: il vostro personale spazioporto

Avete mai sognato di imbarcarvi su una navicella spaziale e partire per lo spazio profondo? Beh, non è questo il gioco adatto a voi!

Space Inc di Lion Studios è un gestionale che vi metterà alla guida di uno spazioporto da cui partiranno le navicelle spaziali piene di spazio-pendolari con destinazione Luna, Marte e moltissime altre mete del nostro amato ed infinito cosmo. Caratterizzato da un’interfaccia semplice e abbastanza curata, si tratta di un gioco che davvero vi terrà incollati allo smartphone se siete amanti del genere.

Se proprio dobbiamo trovargli una pecca, Space Inc è disponibile solamente in lingua inglese, tuttavia i tutorial che spiegano i meccanismi di gioco sono abbastanza semplici e facilmente comprensibili.

Il gioco è gratuito, tuttavia include la presenza di annunci pubblicitari e presenta acquisti in-app.

Lidl Plus: sconti, promozioni e funzioni esclusive

La catena di supermercati Lidl ha da poco pubblicato sul Google Play Store la sua app ufficiale chiamata Lidl Plus. L’applicazione, pensata per i clienti abituali, permette di avere sempre a disposizione i vostri coupon sconto da poter utilizzare in negozio e la lista di offerte che potete trovare nel vostro punto vendita di fiducia.

Con la possibilità di registrare lo scontrino della vostra spesa per permetterne una più facile conservazione e una rilettura in un secondo momento, Lidl Plus mette anche a disposizione un simpatico gioco a premi chiamato Canella e vinci.

All’interno dell’app sono presenti molte informazioni utili come gli orari di apertura delle filiali e la possibilità di registrarsi per l’utilizzo della tessera Lidl Plus anche da smartphone.

L’app è completamente gratuita, non include annunci e non presenta acquisti in-app.

WC Rush: niente potrà fermarvi

Come il nome suggerisce, questo giochino vi metterà nei panni di un omino stilizzato che ha la necessità di raggiungere il più in fretta possibile il bagno di casa propria.

Caratterizzato da una fretta senza eguali, l’omino inizierà a correre all’impazzata in automatico per cercare di giungere alla propria agognata destinazione il più in fretta possibile. Il vostro scopo sarà quello di disegnare il più in fretta possibile i simboli visualizzati sulla testa dei passanti che gli bloccano la via, in modo da spaventarli e liberare la strada.

Un giochino tanto semplice quanto accattivante, è stato realizzato con il motore grafico Unity.

L’app è completamente gratuita, ma include annunci anche se non presenta acquisti in-app.

Stella Arcana: un MMO bello e curato

“Eoni fa, Baldur il Dio della Luce creò il Regno della Luce, una terra benedetta su cui le stelle brillavano luminose. Invidioso di questa creazione, il Dio delle Tenebre Caos ha portato la guerra in questa terra sacra. Per respingere l’invasione in arrivo, Baldur il Dio della Luce si è sacrificato e ha sigillato le forze dell’oscurità. Dopo il sacrificio di Baldur, si trasformò in 12 costellazioni per proteggere tutti gli esseri.

Col passare del tempo, le persone voltarono le spalle alle loro credenze e alle vecchie leggende, e le 12 costellazioni persero gradualmente il loro potere di proteggere gli esseri del Regno della Luce. Mentre l’oscurità minaccia di reagire, ora devi aiutare il Regno della Luce a recuperare la sua fede, ripristinare il potere delle 12 costellazioni e creare un’altra Era Stellare, al fine di proteggere il Regno della Luce“.

Questo è l’incipit della trama messa in piedi da LRGame Inc per l’MMO Stella Arcana. Il gioco, 100% online, prende vita in un colorato mondo in cui trovano spazio creature uniche e moltissimi eroi. Create ed allenate il vostro team per riuscire a sconfiggere le forze del male, oppure alleatevi con gli altri giocatori per un’avventura MMORPG davvero intrigante e con una storia che potrebbe stupirvi!

L’app è completamente gratuita, non include annunci ma sono presenti alcuni acquisti in-app.